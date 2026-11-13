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Xã hội

Cứu hộ vụ nổ bình gas khiến 3 nhà dân đổ sập ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 13/11/2026 12:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

10h ngày 13/11, vụ nổ làm sập 3 căn nhà liền kề xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas số 98 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, TP.HCM. Cơ quan chức năng tập trung cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ nạn nhân. Hiện thương vong chưa được xác định.

Cứu hộ, vụ nổ bình gas ảnh 1

Hiện trường vụ nổ bình gas.

Vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Do đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm trưa, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Cứu hộ, vụ nổ bình gas ảnh 2

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

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https://tienphong.vn/dang-cuu-ho-vu-no-binh-gas-khien-3-nha-dan-do-sap-o-tphcm-post1894005.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Cứu hộ vụ nổ bình gas TP.HCM Cứu hộ vụ nổ bình gas

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