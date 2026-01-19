Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu hai du khách nước ngoài mắc kẹt trong hốc đá ở Đắk Lắk

Trong lúc tắm biển tại bãi Tiên (xã Hòa Xuân), hai du khách nước ngoài bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt tại hốc đá và được lực lượng chức năng kịp thời cứu nạn.

Trưa 19/1, lãnh đạo xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đã cứu hai du khách nước ngoài bị sóng cuốn ở bãi biển trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu sống hai du khách.

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h40 sáng cùng ngày, một đoàn du lịch gồm 4 du khách mang quốc tịch Mỹ, Đức, Đan Mạch cùng một hướng dẫn viên đang tham quan, tắm biển tại khu vực bãi Tiên. Trong lúc xuống tắm biển, hai du khách là Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bị sóng lớn đánh trôi, cuốn vào khu vực hốc đá ven bờ, đe dọa đến tính mạng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), lực lượng Biên phòng cùng các lực lượng tổ chức cứu nạn.

Một du khách được chuyển đến Trung tâm Y tế để điều trị.

Mặc dù điều kiện thời tiết xấu, sóng lớn, địa hình hiểm trở khiến công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn, song các lực lượng đã nỗ lực, kịp thời đưa hai du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, trấn an tinh thần và chuyển đến Trung tâm Y tế để theo dõi, cấp cứu.

Trước đó, vào ngày 13/1, Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã kịp thời cứu một nam du khách quốc tịch Nga, 55 tuổi bị đuối nước ở đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Đình chỉ bar Bluesea Beach ở Nha Trang

Liên quan vụ nhóm nhân viên cầm xẻng đe dọa du khách nước ngoài tại bãi biển Nha Trang, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ hoạt động quán Bluesea Beach.

15:07 6/1/2026

Quán bar ở Nha Trang lên tiếng vụ nhân viên cầm xẻng dọa khách ngoại

Đại diện quán bar Bluesea Beach xác nhận những người cầm xẻng, ghế nhựa đe dọa du khách nước ngoài xuất hiện trong clip là nhân viên của quán.

16:27 5/1/2026

Nhóm thanh niên cầm xẻng dọa đánh du khách ở bãi biển Nha Trang

Đoạn video ghi cảnh du khách nước ngoài bị nhóm thanh niên đe dọa tại bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

05:49 5/1/2026

