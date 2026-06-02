Cựu Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Xi măng cùng được giảm án

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng 2/6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội ra phán quyết đối với 9 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Xi măng (VICEM).

Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm, 9 bị cáo và người liên quan có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét lại phần nghĩa vụ bồi thường tổng số tiền 380 tỷ đồng , trong đó bị cáo bị tuyên phải bồi thường nhiều nhất là Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM) 72 tỷ đồng .

Trước và trong phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã được người nhà nộp thêm 119 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đánh giá, cách tính thiệt hại là của Tòa án cấp sơ thẩm là có cơ sở, nên không có căn cứ xem xét lại cho các bị cáo. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên cần bồi thường theo tỷ lệ chịu trách nhiệm.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Hội đồng xét xử xét thấy số tiền các bị cáo nộp lại nhiều, nhưng vẫn còn thiếu hơn 250 tỷ đồng theo phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm. Trong số 9 bị cáo kháng cáo, thì 3 bị cáo đã hoàn thành xong nghĩa vụ khắc phục thiệt hại, nên được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, chuyển từ tù giam sang tù cho hưởng án treo, hoặc giảm từ 1 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù.

Một số bị cáo bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phải nộp tiền bồi thường nhưng không nộp thêm tiền, hoặc nộp thêm rất ít so với số tiền cần khắc phục. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy các bị cáo đều đã cao tuổi, trong đó 4 bị cáo trên 70 tuổi, nhiều bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có công cách mạng, được VICEM có đơn xin giảm nhẹ, nên quyết định giảm án cho cả 9 bị cáo, nhưng vẫn buộc các bị cáo phải tiếp tục phải nộp tiền bồi thường theo phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm.

Đối với trường hợp bà Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng Thành viên VICEM, đã chết và được đình chỉ vụ án) và người thừa kế là con trai bà bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phải thay bà Thủy khắc phục 16 tỷ đồng . Con trai bà Thủy có kháng cáo đề nghị xem xét lại, tách thành vụ án riêng để xác định di sản thừa kế của bà Thủy, chỉ cấn trừ số tiền di sản và không buộc anh phải thực hiện nghĩa vụ này thay bà Thủy.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo của con trai bà Thủy, đồng thời tuyên buộc phải thực hiện trách nhiệm thay bà Thủy bồi thường trong phạm vi thừa kế.

Theo bản án sơ thẩm, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng tòa tháp 27 tầng trên mặt đường Phạm Hùng (Hà Nội), dàn lãnh đạo của VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Sau 5 năm, tháng 8/2015 dự án hoàn thành xây dựng phần thô, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng , nay vẫn bỏ hoang. Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng .

Trong quá trình thực hiện một gói thầu, các bị cáo là lãnh đạo VICEM đã câu kết, yêu cầu nhà thầu trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu.

Mức án đối với 9 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm: Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM, 10 năm tù (án sơ thẩm 11 năm tù, bồi thường 44 tỷ đồng ). Hoàng Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM, 9 năm tù (án sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù, bồi thường 50 tỷ đồng ). Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên VICEM 10 năm tù (án sơ thẩm 13 năm tù, bồi thường 72 tỷ đồng ). Nguyễn Lâm Cường, cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, 3 năm tù treo (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng ). Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM 13 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù, bồi thường 61 tỷ đồng ). Trần Bình Trọng, cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam 3 năm tù treo (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng ). Trịnh Công Loan, cựu Thành viên Hội đồng Thành viên VICEM, 3 năm tù treo (án sơ thẩm 4 năm tù, bồi thường 22,4 tỷ đồng ). Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc VICEM, 7 năm tù (án sơ thẩm 9 năm tù, bồi thường 50 tỷ đồng ); Đoàn Thị Mai Lan, cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, 3 năm tù treo (án sơ thẩm 3 năm tù, bồi thường 16,8 tỷ đồng ).