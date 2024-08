Cựu chiến binh Sư đoàn 308 giữ vững phẩm chất cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ'

Chiều 8/8, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 308-Đại đoàn Quân Tiên phong nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập (28/8/1949- 28/8/2024).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng hơn 50 đại biểu là lãnh đạo Sư đoàn 308 và Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh và cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn.

Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308) là đơn vị chủ lực cơ động dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 28/8/1949 tại thị trấn Đồn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tên tuổi của Sư đoàn 308-Đại đoàn Quân Tiên Phong gắn liền với những chiến công lừng lẫy, trận đánh tiêu biểu như Chiến dịch Biên giới (Thu Đông 1950); Chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến dịch đường số 9-Khe Sanh, Đường 9-Nam Lào, cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị...

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc, ngày 15/1/1976, Sư đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 12 tập thể, 11 cá nhân đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sỹ được khen thưởng với nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đơn vị vinh dự được Bác Hồ 5 lần tới thăm và khen, tặng nhiều phần thưởng.

Sư đoàn 308 trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường bất khuất, là niềm tự hào của quân và dân ta, góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến quyết thắng".

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, rất nhiều cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã trưởng thành, là cán bộ cấp cao của Quân đội, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp mặt các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan đại diện cho các thế hệ cựu chiến binh qua các thời kỳ của Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 308.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ chiến sỹ của Sư đoàn qua các thời kỳ; đồng thời nhấn mạnh ngay từ khi đơn vị ra đời, cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 308 đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, luôn thể hiện ý chí, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đại đoàn Quân Tiên phong với những chiến công chói lọi, trận đánh tiêu biểu của quân và dân ta.

Điểm lại những quá trình lịch sử vẻ vang của Sư đoàn 308, đặc biệt là cuộc gặp mặt với Bác Hồ kính yêu tại khu di tích Đền thờ các Vua Hùng trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội với lời căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của Sư đoàn 308-Đại đoàn Quân Tiên phong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi một giai đoạn của đất nước trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc đều có những dấu ấn, trang sử, chiến công, khí phách hào hùng của Sư đoàn 308, một đơn vị chủ lực được mệnh danh là “Quả đấm thép” của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, cả nước đang sống trong môi trường hòa bình và phát triển, nhiều cán bộ chiến sỹ sư đoàn trở về cuộc sống đời thường, tham gia Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 308.

Nhiều cựu chiến binh đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, là chỗ dựa tin cậy của hệ thống chính trị địa phương.

Mặc dù nhiều cựu chiến binh đã tuổi cao, sức yếu, nhưng tinh thần, khí phách và truyền thống anh hùng của Sư đoàn 308-Đại đoàn Quân Tiên phong mãi mãi còn đó, là niềm tự hào của con cháu và các thế hệ mai sau.

Trước những yêu cầu mới trong công cuộc bảo vệ, phát triển và xây dựng đất nước hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị là phải giữ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Trong đó, trọng trách nòng cốt của quân đội là hết sức lớn lao, đòi hỏi phải tập trung xây dựng lực lượng với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh, gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo ra sức mạnh đại đoàn kết để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cũng có trách nhiệm đóng góp vào những vấn đề hòa bình, ổn định của thế giới và khu vực; tham gia giải quyết xung đột, bất đồng trong khu vực và trên thế giới, qua đó giúp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh Sư đoàn 308 luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang; tiên phong, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; luôn là tấm gương sáng cho gia đình, con cháu noi theo.

Các cựu chiến binh đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tương trợ giúp đỡ với tinh thần giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức xây dựng đời sống ngày càng tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Sư đoàn 308 và các cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại đoàn Quân Tiên phong; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tham mưu tác chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Ban liên lạc truyền thống hội cựu chiến binh Sư đoàn 308 để tiếp tục có các hoạt động thiết thực hơn nữa trong công tác giáo dục truyền thống, "truyền lửa" cho các thế hệ thanh thiếu niên trong và ngoài Quân đội, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, chung tay xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

