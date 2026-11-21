Corinthians, đội bóng chủ quản của tiền vệ Jesse Lingard, đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng với khoản nợ lên tới 367 triệu bảng.

Lingard trong màu áo Corinthians.

Hôm 17/11, ban lãnh đạo Corinthians xác nhận đã nộp đơn xin áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp theo Điều 20-B của Luật Phá sản và Tái cơ cấu doanh nghiệp Brazil. Động thái này nhằm tạo ra khoảng thời gian được bảo vệ về mặt pháp lý, giúp đội bóng tiến hành đàm phán với các chủ nợ thông qua một đơn vị trung gian và dưới sự giám sát của tòa án.

Corinthians thừa nhận tình hình tài chính đang xấu đi, đồng thời hy vọng quá trình thương lượng sẽ giúp CLB tìm được giải pháp lâu dài để xử lý các khoản nợ. Đội bóng cũng đề nghị bổ nhiệm một quản trị viên tư pháp độc lập nhằm tăng cường tính minh bạch trong quá trình tái cơ cấu.

Không chỉ đối mặt khoản nợ khổng lồ, Corinthians còn gặp khó khăn trong việc thanh toán những nghĩa vụ tài chính trước mắt. Hệ thống thu hồi nợ tập trung (RCE) đã cho CLB thời hạn 5 ngày để thanh toán khoản chênh lệch khoảng 1,3 triệu bảng từ các kỳ trả nợ trước đó.

Corinthians vướng rắc rối tài chính.

Trong khi đó, Phòng Giải quyết tranh chấp quốc gia (CNRD) yêu cầu Corinthians thanh toán 2,1 triệu bảng tiền còn thiếu cùng khoản phạt 500.000 bảng. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, đội bóng có thể phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng kéo dài đến tháng 7/2027. Ngoài ra, CLB còn nợ khoảng 3,4 triệu bảng tiền thuế và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến cơ quan quản lý ngân khố quốc gia Brazil.

Theo kế hoạch, Corinthians sẽ tham dự phiên điều trần tiền hòa giải vào ngày 27/11 để thúc đẩy quá trình thương lượng với các chủ nợ.

Khủng hoảng tài chính càng khiến tình cảnh của đội bóng thêm đáng lo ngại khi họ đang nằm trong nhóm xuống hạng tại giải VĐQG Brazil. Sau 34 trận, Corinthians mới giành được 9 chiến thắng và chỉ còn 4 vòng để cải thiện vị trí.

Đáng chú ý, đội hình Corinthians hiện có sự góp mặt của Lingard, cựu tiền vệ MU và tuyển Anh. Ngôi sao 33 tuổi đang thi đấu tại Brazil trong giai đoạn CLB trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử. Từ khi gia nhập hồi tháng 3 với hợp đồng 1 năm, Lingard ra sân 20 trận nhưng chưa ghi bàn nào.

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