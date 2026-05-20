Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai gì tại tòa?

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nội dung truy tố trong cáo trạng là đúng, cho rằng mình đã có khuyết điểm khi "gây áp lực cho anh em quá".

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế trong vụ án sai phạm liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Trước đó, tòa xét hỏi hầu hết cấp dưới của bà Tiến phải hầu tòa trong vụ án này.

Tòa hỏi ý kiến của bà Tiến về nội dung truy tố trong cáo trạng. Ở vụ án này, cựu Bộ trưởng Y tế bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự. Bà Tiến thừa nhận: "Nội dung cáo trạng đúng đối với tôi".

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VOV.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận trách nhiệm của người đứng đầu, không làm tốt với vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hai Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Đồng thời, bà Tiến cũng nhận trách nhiệm khi ký phê duyệt các tờ trình, lựa chọn nhà thầu tư vấn, phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu...

"Đó là những vấn đề bước đầu khiến cho dự án chậm tiến độ, thất thoát lãng phí. Tôi cảm thấy day dứt ngay cả khi đã nghỉ hưu... Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất, quy mô lớn nhất đối với ngành y tế. Chúng tôi có ước mơ để lại một sản phẩm để đời, nhằm giúp cho người dân không phải đi nước ngoài chữa bệnh. Không ngờ đến nay lại làm cho anh em chúng tôi phải như thế này", bà Tiến nghẹn ngào trình bày tại tòa.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thừa nhận thêm một khuyết điểm khác là "gây áp lực cho anh em quá".

Theo bà Tiến, thời điểm đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm sắp về hưu, bản thân bà Tiến cũng chỉ còn vài năm là nghỉ hưu. Do đó, khi gặp cấp dưới, bà Tiến thường tạo áp lực về vấn đề thời gian và muốn làm dự án tốt nhất.

Về việc nhận tiền, bà Tiến khai, trong một lần Nguyễn Chiến Thắng lên phòng làm việc để trao đổi, khi ra về có để lại túi quà. Khi về đến nhà, bà Tiến mở túi quà ra thì thấy bên trong có 2 tỷ đồng .

"Việc nhận tiền là tôi hoàn toàn sai. Tuy nhiên, tôi không gợi ý, không thỏa thuận, không biết nguồn gốc tiền. Anh em đến rồi để lại", cựu Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày trước tòa.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: VOV.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng nắm giữ vai trò đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế...

Đối với Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỷ đồng .