Cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch Thanh Hóa nộp 45 tỷ khắc phục hậu quả

Công an Thanh Hóa xác nhận cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND Thanh Hóa đã nộp khoảng 45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả gây ra trong vụ án liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Theo đó, 2 bị can đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm khắc phục hậu quả do những sai phạm mà các bị can đã gây ra trong quá trình chỉ đạo, triển khai dự án Hạc Thành Tower.

Trước đó, tối 29/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để điều tra sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Ông Trịnh Văn Chiến thời điểm còn đương chức.

Theo đó, ông Chiến bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, thời điểm năm 2013, lúc đó ông Trịnh Văn Chiến với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH một thành viên Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá xác định trước đó 4 năm, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 55 tỷ đồng .

Thời điểm trên, ông Trịnh Văn Chiến đang là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Xứng được phân công phụ trách giá cả.

Ông Nguyễn Đình Xứng thời điểm còn đương chức.

Dự án Hạc Thành Tower tọa lạc trên khu đất “vàng” nằm ở ngã tư đường Hạc Thành và đường Phan Chu Trinh, gần với Quảng trường Lam Sơn, thuộc trung tâm TP Thanh Hóa.

Theo hồ sơ, tháng 11/2009, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt giá giao đất thu tiền sử dụng để triển khai lập dự án đầu tư và khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower (sau đây gọi là dự án Hạc Thành Tower - PV).

Theo quyết định này, diện tích đất giao cho dự án là 2.706,0 m2, với giá là 21 triệu đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất mà Công ty TNHH một thành viên Sông Mã (sau này là Công ty cổ phần Sông Mã) phải nộp cho ngân sách Nhà nước là gần 57 tỷ đồng . Sau 4 năm, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt tăng tổng diện tích triển khai dự án, nhưng giá đất vẫn giữ nguyên và số tiền nộp ngân sách thì lại thấp đi.

Hiện trạng một phần dự án Hạc Thành Tower.

Cụ thể, ngày 23/12/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước của Công ty TNHH một thành viên Sông Mã tại Dự án Hạc Thành Tower, (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa). Tại quyết định này, dự án có tổng diện tích thay đổi từ 2.706 m2 tăng lên là 2.958,7 m2. Giá giao đất cho nhà đầu tư vẫn là 21 triệu đồng/m2. Tổng tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách Nhà nước là hơn 48,3 tỷ đồng , tức là thấp hơn số tiền nộp ngân sách Nhà nước tại quyết định phê duyệt năm 2009.

Liên quan dự án Hạc Thành Tower, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án (tháng 6/2022), liên tiếp khởi tố bị can đối với nhiều cán bộ, cựu cán bộ. Cụ thể như, khởi tố bị can Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đinh Xuân Hướng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Mã về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”; khởi tố bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân...