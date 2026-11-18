Được thực hiện vào giữa thế kỷ XVI, bản thảo gồm 167 bức tranh về các hiện tượng thiên nhiên bất thường và viễn cảnh ngày tận thế. Thời đó, động đất, bão lũ và thời tiết cực đoan thường được xem là điềm báo từ Chúa. Đây là bản duy nhất được biết đến, dù mục đích ra đời vẫn chưa được xác định. Tác phẩm sắp được Christie's đưa ra đấu giá tại London (Anh), với mức định giá 700.000-1 triệu bảng Anh ( 923.000 USD - 1,3 triệu USD ). Công chúng có thể xem trực tiếp bản thảo trong 6 ngày trước phiên đấu giá. Hình vẽ là trận lụt ở vùng Frisia, nay thuộc Hà Lan và Đức, năm 1230. Ảnh: Christie’s.