Cuối tuần khác biệt của người dân TP.HCM

Thay vì dạo phố hay mua sắm cuối tuần, nhiều người dân TP.HCM tham gia ngày hội “Sống khỏe mỗi ngày 2025” tại phố đi bộ Lê Lợi vào chủ nhật ngày 21/12.

Sự kiện do Manulife phối hợp với Hội thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức, mang đến hơn 3.000 suất khám sức khỏe tổng quát miễn phí đến người dân.

Khi phố đi bộ trở thành “phòng khám cộng đồng”

Giữa không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, phố đi bộ Lê Lợi tại TP.HCM trở nên nhộn nhịp hơn khi hàng nghìn người dân đã có mặt từ sớm để tham gia chương trình khám sức khỏe cộng đồng.

Phố đi bộ Lê Lợi (TP.HCM) trở thành “phòng khám cộng đồng”. Ảnh: Hiền Hồ.

Chị Hoàng Thị Quyên (35 tuổi, phường Gia Định) chia sẻ: “Biết tin Manulife tổ chức khám sức khỏe và tầm soát tiêu hóa, tôi đã đăng ký và tranh thủ đến sớm. Mấy tuần nay tôi hay đau dạ dày nhưng cứ chần chừ chưa đi khám. Qua thăm khám, bác sĩ tư vấn tình trạng của tôi chưa đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc và điều chỉnh một số thói quen sinh hoạt. Cả năm bận rộn làm việc, ít khi nghĩ đến việc đi bệnh viện kiểm tra nhưng tham gia rồi mới thấy mình cần chủ động bảo vệ sức khỏe nhiều hơn”.

Nhiều khu vực chức năng riêng biệt tại sự kiện. Ảnh: Hiền Hồ.

Không chỉ cá nhân, nhiều gia đình cũng coi đây là dịp để cùng nhau chăm sóc sức khỏe. Anh Nguyễn Huy Hoàng (43 tuổi, phường Bàn Cờ) đưa cả vợ và con gái đang học cấp 3 cùng tham gia. Anh cho biết khi biết tin có sự kiện khám sức khỏe miễn phí, anh đã sắp xếp công việc để đưa gia đình đi khám. “Năm ngoái tôi đã tham gia một lần và thấy chương trình chuyên nghiệp nên khi biết tin năm nay Manulife tiếp tục tổ chức sự kiện này, tôi đưa cả nhà đi cùng. Được các y bác sĩ chuyên môn cao tư vấn tận tình, tôi thấy rất yên tâm. Với tôi, không gì quý hơn sức khỏe, và đây chính là món quà Giáng sinh thiết thực nhất đối với gia đình tôi”, anh nói.

Anh Hoàng cũng đánh giá cao công tác tổ chức khoa học, giúp người dân không phải chờ đợi quá lâu, dù lượng người đổ về rất đông.

Giải pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chuỗi sự kiện “Ngày hội Sống khỏe mỗi ngày 2025” được Manulife phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức với quy trình chuyên môn chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng khám và tư vấn cho người dân. Chương trình tập trung vào nhóm người trẻ từ 25 đến 45 tuổi với mục tiêu góp phần giúp họ thay đổi nhận thức, tạo nền tảng sức khỏe vững chắc sau này.

Bên cạnh người lớn tuổi, người lao động phổ thông, chương trình tập trung vào nhóm người trẻ 25-45 tuổi. Ảnh: Hiền Hồ.

Tại TP.HCM, chương trình có sự tham gia của hơn 100 y bác sĩ đến từ Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cùng hệ thống thiết bị tầm soát hiện đại. Người dân được tham gia các hạng mục khám sức khỏe đa dạng, bao gồm khám nội tổng quát, xét nghiệm máu (đường huyết, axit uric, mỡ máu), khám chuyên khoa và cận lâm sàng (điện tim, X-quang phổi, đo mật độ loãng xương…).

Chương trình cũng chú trọng sàng lọc các vấn đề sức khỏe hệ tiêu hóa, trong đó có tầm soát vi khuẩn HP và ứng dụng công nghệ AI nhằm hỗ trợ đánh giá nguy cơ. Với những trường hợp cần theo dõi thêm, người dân sẽ được bác sĩ tư vấn hướng kiểm tra chuyên sâu phù hợp.

Người dân chờ chụp X-quang. Ảnh: Hiền Hồ.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ TP.HCM, cho biết: “Ngày hội ‘Sống khỏe mỗi ngày’ có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chương trình mang đến cơ hội để người dân, đặc biệt là người lao động và các gia đình trẻ, được tiếp cận dịch vụ thăm khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe một cách bài bản, thuận tiện và miễn phí. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng”.

Theo thông tin từ ban tổ chức, trước khi đến TP.HCM, chuỗi sự kiện “Ngày hội Sống khỏe mỗi ngày 2025” đã được thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch “Chọn Xanh cho khỏe - Vì một Việt Nam thật khỏe” của Manulife nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ tiêu hóa. Năm ngoái, mô hình này đã mang đến hơn 12.000 suất khám sức khỏe và sàng lọc bệnh tiêu hóa miễn phí cho người dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, góp phần thúc đẩy người dân thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe.

Tư vấn viên Manulife hỗ trợ người dân tại sự kiện. Ảnh: Hiền Hồ.

Chiến dịch “Chọn Xanh cho khỏe” tại Việt Nam là một phần trong lộ trình hiện thực hóa định hướng của Tập đoàn Tài chính Manulife nhằm giúp người dân sống khỏe hơn và tăng cường khả năng tự chủ tài chính trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng. Bên cạnh triển khai các chương trình cộng đồng phù hợp tại các quốc gia, Tập đoàn Manulife cũng đã ra mắt Viện Trường Thọ (Longevity Institute) - một nền tảng toàn cầu thúc đẩy các chương trình giúp người dân sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và an tâm hơn về tài chính, với cam kết đầu tư 350 triệu đôla Canada đến năm 2030.