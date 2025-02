Cuối cùng Apple cũng tạm biệt cổng Lightning

Sau màn ra mắt phiên bản giá rẻ của iPhone 16, Apple cũng ngừng sản xuất với iPhone 14, iPhone 14 Plus và iPhone SE, 2 mẫu iPhone cuối cùng được trang bị cổng Lightning.

Sau iPhone 16e, Apple ngừng sản xuất iPhone 14, iPhone 14 Plus và iPhone SE, những phiên bản cuối cùng được trang bị cổng Lightning. Ảnh: 9to5Mac.

Apple vừa ra mắt iPhone 16e, model giá rẻ thuộc dòng iPhone 16. Thiết bị nổi bật với chip A18, camera sau 48 MP, hỗ trợ Apple Intelligence. Đây cũng là smartphone đầu tiên dùng modem 5G do Táo khuyết tự thiết kế, mang tên C1.

Tuy nhiên, song song với việc giới thiệu chiếc iPhone mới này, Táo khuyết cũng đã ngừng sản xuất iPhone 14, iPhone 14 Plus và iPhone SE, qua đó loại bỏ 2 mẫu iPhone cuối cùng được trang bị cổng Lightning.

Theo MacRumors, Apple vẫn bán các iPhone đã qua sử dụng có cổng Lightning, nhưng trang web chính thức và các Apple Store hiện chỉ cung cấp các mẫu iPhone với cổng USB-C.

Nhà sản xuất iPhone đã bắt đầu quá trình chuyển đổi từ cổng Lightning sang USB-C với việc ra mắt iPhone 15 vào năm 2023. Chỉ trong chưa đầy hai năm, Táo khuyết đã hoàn tất việc chuyển sang dùng cổng USB-C.

Trước đó, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg cho rằng iPhone 16e có thể khắc phục sự cố phân mảnh Apple Intelligence trong các dòng sản phẩm nếu công ty quyết định ngừng sản xuất dòng iPhone 14 phổ thông cùng với iPhone SE 3.

Gurman cho biết lượng iPhone SE 3 hiện tại đang cạn kiệt tại các cửa hàng, báo hiệu một đợt làm mới sắp diễn ra.

Chuyên gia này lưu ý thêm rằng iPhone 14 và 14 Plus cũng đang hết hàng tại các cửa hàng ở Mỹ. Do đó, khi iPhone 16e ra mắt, các mẫu iPhone 14 có thể là lựa chọn tệ hơn nếu so sánh với thiết bị tầm trung mới. Do đó, việc khai tử dòng điện thoại phổ thông của năm 2022 là quyết định hợp lý của Apple.

Trên website của Apple Việt Nam, iPhone 16e có thể đặt trước từ ngày 28/2 và nhận máy từ 7/3. Thiết bị có giá khởi điểm 17 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, chỉ có 2 tùy chọn màu gồm đen và trắng.