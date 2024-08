Cuộc hôn nhân 2 năm của Jennifer Lopez - Ben Affleck trước khi ly hôn

Page Six cho biết chủ nhân hit On The Floor dành phần lớn mùa hè ở New York mà không có chồng bên cạnh. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4/7, cô cùng các con, kể cả con riêng của Affleck là Violet, đáp chuyến bay tới Hamptons nghỉ dưỡng. Affleck không đi cùng. Một số nguồn tin Hollywood nói rằng đây là thời điểm hôn nhân của cặp sao trở nên cực kỳ căng thẳng. Ảnh: TheImageDirect.