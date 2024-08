Cuộc hồi tỉnh kỳ diệu sau nhiều tháng hôn mê sâu do chấn thương sọ não

Ông P.D.V. (67 tuổi, quê Khánh Hòa) hồi phục ngoạn mục sau 80 ngày điều trị tại Bệnh viện FV. Trước đó ông V bị ngã nên chấn thương sọ não, hôn mê sâu và nhiễm trùng nặng.

Hành trình tìm lại sự sống của ông V. có sự nỗ lực rất lớn của tập thể y bác sĩ, cùng niềm tin “còn nước còn tát” của người vợ.

Hành trình đưa chồng đi tìm hy vọng sống

Khi leo lên mái nhà sửa điện, ông V. té ngã và hôn mê. Tại bệnh viện địa phương, ông được bác sĩ mở nắp sọ phẫu thuật não. Do chấn thương nặng, sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn trong trạng thái mê man.

Gia đình đưa ông V. lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM. Từ đây, ông phải chuyển viện nhiều lần do không có hướng điều trị, thậm chí có nơi dặn người nhà chuẩn bị hậu sự. Trong lúc bế tắc, gia đình đưa ông V. đến Bệnh viện FV với hy vọng “còn nước còn tát”.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh và Can thiệp nội mạch thần kinh - cho biết bệnh nhân P.D.V. nhập viện trong tình trạng nặng, hoàn toàn mất ý thức, phải thở máy, bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Não bệnh nhân bị khuyết, não thất bị giãn - đồng nghĩa nước trong não bị ứ. Bênh cạnh đó, ông bị viêm phế quản, cơ thể suy kiệt do suy dinh dưỡng. Do đó, bệnh nhân cần được chăm sóc tích cực để ổn định sức khỏe trước khi tiến hành các bước điều trị tiếp theo.

Sát cánh cùng bệnh nhân vượt lằn ranh sinh tử

Các điều dưỡng đã thay phiên nhau túc trực bên bệnh nhân 24/24, mỗi ca 2-3 người. Theo điều dưỡng trưởng Bùi Thị Na - Khoa Ngoại tổng quát, bệnh nhân co quắp nửa tỉnh nửa mê, đờm trong cổ họng sôi thành tiếng.

“Nhìn người vợ suy sụp song vẫn hy vọng cứu sống chồng, tôi động viên ê-kíp cố gắng”, chị nhớ lại.

Điều dưỡng Na luôn theo dõi diễn biến của bệnh nhân. Niềm vui mỗi ngày của chị là nhận tin báo bệnh nhân giảm đờm, tình trạng nhiễm trùng cải thiện. Những dấu hiệu hồi phục diễn ra chậm, nhưng chứng tỏ người bệnh đang dần thoát lằn ranh sinh tử.

Mô hình mô phỏng phần hộp sọ cần được tái tạo cho bệnh nhân.

Sau 2 tuần bệnh nhân được chăm sóc tích cực, bác sĩ Hùng đánh giá ông đủ điều kiện để tái tạo hộp sọ. Theo nguyên tắc, sau khi não ổn định thì cần hộp sọ để bảo vệ, nếu không chức năng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do phương án bảo quản và vận chuyển nắp hộp sọ từ Khánh Hòa lên TP.HCM không đảm bảo, ê kíp quyết định sử dụng nắp sọ nhân tạo cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính sọ não để đo chính xác hình ảnh 3D của vùng khuyết. Các thông số này dùng để tạo hình mảnh ghép sọ nhân tạo, với kích thước và hình dáng vừa khít với vùng sọ bị khuyết.

Ê-kíp của bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng dẫn lưu não thất ổ bụng cho bệnh nhân.

Tiếp theo, các bác sĩ thực hiện dẫn lưu não thất ổ bụng cho bệnh nhân. Trong trường hợp này, dịch não tủy quá nhiều dẫn đến tăng áp lực lên não bộ. Do đó, ê-kíp phải tạo đường dẫn lưu dịch não tủy xuống ổ bụng nhằm làm giảm áp lực của dịch não tủy lên nhu mô não.

Sự hồi phục khi trao niềm tin cho đội ngũ y bác sĩ

Sau khi giải phóng dịch não tủy tích tụ trong não, bệnh nhân tiến triển tốt, bắt đầu có phản xạ ý thức, dần lấy lại khả năng bày tỏ cảm xúc, cử động cơ thể, thậm chí giao tiếp với mọi người… Bên cạnh đó, các điều dưỡng chăm sóc kỹ lưỡng cho bệnh nhân V. Ông được xoay trở liên tục và phơi nắng hàng ngày, nhờ vậy không gặp tình trạng loét hay tái nhiễm trùng.

“Thể trạng bệnh nhân yếu, có thể trở nặng nên chúng tôi luôn sẵn sàng các phương án đề phòng. Khi đi dạo, phơi nắng mỗi sáng, chúng tôi luôn trang bị dụng cụ cấp cứu như bóng bóp cấp cứu và bình oxy”, chị Na giải thích.

Ê kíp điều dưỡng khoa Ngoại đưa bệnh nhân đi tắm nắng mỗi ngày.

Điều dưỡng Na kể lại những ngày đầu vợ ông V. chưa có nhiều niềm tin, bởi trải qua hành trình dài đưa chồng đi tìm sự sống trong vô vọng. Dần dần, bà tin tưởng và gửi gắm sinh mạng của chồng cho tập thể y bác sĩ. Thậm chí, khi chồng được xuất viện, bà vẫn mong muốn ông tiếp tục ở lại để hồi phục hoàn toàn, dù điều ấy vốn không cần thiết.

“Chứng kiến bệnh nhân xuất viện với sắc mặt hồng hào, chúng tôi thật sự cảm động”, chị Na hồi tưởng.

Từ tình trạng sống thực vật, bệnh nhân có thể ngồi dậy và tương tác với y bác sĩ.

Theo bác sĩ Hùng, thời điểm ra viện, bệnh nhân có thể đứng và di chuyển khi được hỗ trợ. Thậm chí, ông V có tư duy và giao tiếp với mọi người. Sau khi ra viện, bệnh nhân phải tuân thủ lịch tập vật lý trị liệu và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Bác sĩ Hùng vẫn tiếp tục hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân từ xa.

“Đây là ca khó và gian nan cả trong điều trị lẫn chăm sóc. Bệnh nhân đến với chúng tôi trong tình trạng rối loạn lịch trình điều trị, hỗn độn về giấy tờ, về kỹ thuật, trong khi hy vọng sống mong manh. Nhưng sau cùng, ông đã hồi phục. Đó là niềm hạnh phúc không chỉ với người thân mà còn dành cho đội ngũ y bác sĩ”, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh và Can thiệp Nội mạch Thần kinh chia sẻ.