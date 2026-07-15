'Cuộc đua' năng lực của gần 3.000 kỹ sư công nghệ trẻ 

Từ 2.712 hồ sơ đăng ký, 37 ứng viên xuất sắc đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn, chính thức gia nhập Zalo Tech Fresher 2026.

Một buổi sáng đầu tuần tại văn phòng Zalo, 37 Tech Fresher bước vào Welcome Day (buổi chào mừng và định hướng) để bắt đầu hành trình mới. Phía trước là 3 tháng học tập, thực hiện dự án và làm việc cùng các kỹ sư, chuyên gia công nghệ. Phía sau là 2.712 hồ sơ đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn, từ đánh giá hồ sơ, bài kiểm tra đầu vào đến phỏng vấn chuyên môn.

Với những sinh viên vừa rời ghế nhà trường, đây là ngày đầu tiên của công việc đầy hứng khởi. Với Zalo, đây là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhằm phát triển đội ngũ kỹ sư trẻ, ươm mầm tài năng công nghệ Việt đã được triển khai trong nhiều năm qua.

Mở lối cơ hội cho kỹ sư công nghệ trẻ Việt

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách công nghệ được tạo ra, đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn toàn mới đối với lực lượng lao động. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), gần 40% kỹ năng cốt lõi của người lao động dự kiến thay đổi trong vài năm tới dưới tác động của AI và chuyển đổi số. Khi vòng đời công nghệ ngày càng ngắn, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn chỉ nằm ở việc sở hữu công nghệ mới, mà ở khả năng xây dựng một đội ngũ có thể học hỏi và thích nghi liên tục.

Trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với lực lượng lao động.

Tuy nhiên, trong khi doanh nghiệp cần những nhân sự sẵn sàng phát triển cùng tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp vẫn đối mặt với nghịch lý quen thuộc của thị trường lao động: Muốn có kinh nghiệm để được tuyển dụng, nhưng các nhà tuyển dụng lại thường xuyên yêu cầu kinh nghiệm trước khi trao cơ hội cho ứng viên. Khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và môi trường phát triển sản phẩm thực tế khiến không ít người trẻ gặp khó trong những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

Để góp phần giải quyết “cơn khát" nhân sự công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam, các công ty cần phải tạo nhiều cơ hội hơn cho đội ngũ kỹ sư kế cận. Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, việc tạo ra nhiều cơ hội đầu tiên cho kỹ sư trẻ cũng đồng nghĩa với việc góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cho tương lai.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp công nghệ lựa chọn xây dựng các chương trình phát triển nhân tài dành cho sinh viên năm cuối và kỹ sư mới tốt nghiệp, thay vì chỉ tập trung tuyển dụng nhân sự đã có kinh nghiệm.

Từ định hướng đó, Zalo Tech Fresher được xây dựng như một chương trình đầu tư vào lực lượng kỹ thuật kế cận, nơi những sinh viên năm cuối và kỹ sư mới tốt nghiệp có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án sản phẩm, làm việc cùng đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn. Sức hút của chương trình cũng phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người trẻ đối với những môi trường vừa học vừa làm. Năm 2026, chương trình ghi nhận 2.712 hồ sơ đăng ký, tăng khoảng 23% so với mùa tuyển 2025, với hơn 2.200 hồ sơ đăng ký.

37 kỹ sư trẻ xuất sắc vượt qua 2712 hồ sơ, trở thành Zalo Tech Fresher 2026.

Phát triển con người không dừng lại ở một lời mời nhận việc

Nếu tuyển dụng là cánh cửa đầu tiên, quá trình phát triển con người mới là điều quyết định giá trị lâu dài của một chương trình phát triển nhân lực. Với Zalo, hành trình của một Tech Fresher chính thức bắt đầu từ khi bước vào môi trường phát triển sản phẩm thực tế, nơi mọi bài học đều gắn với những bài toán thật, người dùng thật, và kỳ vọng như một kỹ sư thực thụ.

Trong 3 tháng, các Tech Fresher sẽ trải qua một tuần định hướng, 10 tuần kết hợp giữa e-learning (hình thức học trực tuyến) và hoàn thành dự án thực tế trước khi bước vào tuần đánh giá cuối cùng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình năm nay còn trang bị các kiến thức nền tảng như Product Mindset, AI for Work, Security cùng nhiều kỹ năng mềm giúp các kỹ sư tập sự từng bước thích nghi với môi trường phát triển sản phẩm và cách làm việc của một doanh nghiệp công nghệ.

Các Zalo Tech Fresher 2026 trong buổi chào mừng và định hướng.

Khác với những năm trước, khi các Fresher được lựa chọn dự án ngay từ đầu, Zalo Tech Fresher 2026 sẽ được phân công vào các dự án một cách ngẫu nhiên. Mỗi sự phân công là cơ hội để các kỹ sư trẻ bước ra khỏi vùng quen thuộc, tiếp cận một bài toán mới, một lĩnh vực mới và làm việc cùng những đồng đội mới. Đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên, giúp các bạn rèn luyện khả năng thích nghi và tinh thần đón nhận thách thức trước khi trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán công nghệ phục vụ hàng chục triệu người dùng Việt.

Có mặt tại Welcome Day Zalo Tech Fresher 2026, anh Nguyễn Minh Tú, Chief Technology Officer, Zalo đã gửi đến các Tech Freshers những lời nhắn nhủ dành cho chặng đường phía trước. Theo anh, tinh thần học hỏi và sự chủ động sẽ là hai yếu tố tạo nên sự khác biệt trên hành trình phát triển của mỗi kỹ sư.

"Trong môi trường công nghệ, tinh thần học hỏi là nền tảng để mỗi kỹ sư không ngừng phát triển năng lực. Khi kết hợp với sự chủ động trong công việc và học tập, đó sẽ là lợi thế giúp mỗi cá nhân trưởng thành nhanh hơn và tạo ra những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp".

Anh Nguyễn Minh Tú - Chief Technology Officer, Zalo - phát biểu tại buổi định hướng Tech Fresher 2026.

Trưởng thành từ mùa Zalo Tech Fresher 2025, bạn Huỳnh Anh Huy, Associate Software Engineer, cho biết những trải nghiệm trong 3 tháng đã thay đổi cách nhìn của mình về công việc và sự phát triển nghề nghiệp.

"Từng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trên giảng đường đại học, mình nghĩ bản thân đã có khá nhiều trải nghiệm. Nhưng vào Zalo mới nhận ra mình còn phải học rất nhiều. Trước đây mình nghĩ sản phẩm cuối cùng là điều quan trọng nhất. Sau Tech Fresher mới nhận ra quá trình tạo ra sản phẩm cũng được đánh giá rất nhiều, từ cách làm việc nhóm, quản lý thời gian đến giao tiếp với đồng đội", Huy nhớ lại.

Theo Huy, các bạn trẻ thường dành nhiều thời gian lo lắng về những điều chưa biết hoặc chưa làm được. Nhưng sau 3 tháng, bài học lớn nhất mà cậu bạn mang theo lại là tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát ở hiện tại, chủ động tìm hiểu trước khi hỏi, dám trao đổi với đồng đội và tận hưởng hành trình trưởng thành của chính mình.

Ba tháng của chương trình Zalo Tech Fresher 2026 rồi sẽ kết thúc với lễ tốt nghiệp vào tháng 10. Nhưng những kỹ sư trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trưởng thành trong các đội ngũ phát triển sản phẩm, giống như nhiều thế hệ Tech Fresher trước đó.

37 gương mặt Zalo Tech Fresher 2026.

Nhìn rộng hơn, trong bối cảnh ngành công nghệ liên tục thay đổi và nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, mỗi cơ hội đầu tiên được trao đúng lúc đều có thể trở thành điểm khởi đầu của một kỹ sư, một đội ngũ và xa hơn là năng lực cạnh tranh của cả ngành công nghệ Việt Nam.

Chính vì vậy, Zalo Tech Fresher không chỉ là một chương trình tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối hay kỹ sư mới tốt nghiệp. Đó còn là một cách để doanh nghiệp tham gia vào hành trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam, bắt đầu từ việc trao cho người trẻ một cơ hội đầu tiên.