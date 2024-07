10 đồng phục đẹp nhất Olympic 2024

Đoàn thể thao Hà Lan sẽ diện những bộ trang phục do The New Originals thiết kế, thể hiện tinh thần đặc trưng của thương hiệu đến từ thủ đô Amsterdam. Đặc biệt, trong bộ môn Breaking lần đầu tiên được đưa vào Thế vận hội, 3 thành viên của đội tuyển nhảy Hà Lan sẽ trình diễn trong trang phục biểu diễn ngay từ đầu Thế vận hội. Trang phục được lấy cảm hứng từ những bộ tracksuit thập niên 1980, kết hợp giữa màu sắc quốc kỳ và sắc cam đặc trưng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Ảnh: @mennovangorp/IG, @theneworiginals.eu/IG.