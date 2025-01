Cuộc đấu giữa Angelina Jolie và Nicole Kidman

Không chỉ đụng độ trên màn ảnh rộng, "Maria" và "Babygirl" còn thể hiện rõ nét lối đi đối lập của Angelina Jolie và Nicole Kidman ở Hollywood suốt hai thập kỷ qua.

Maria và Babygirl sẽ chính thức ra rạp từ ngày 10/1, chứng kiến cuộc đấu giữa 2 minh tinh hàng đầu Hollywood là Angelina Jolie và Nicole Kidman.

Một bên, Jolie kể câu chuyện bi thương của danh ca opera Maria Callas những ngày cuối đời, theo phong cách của Pablo Larrain. Bên kia, Nicole Kidman trong vai giám đốc điều hành Romy Mathis, nảy sinh quan hệ mờ ám với thực tập sinh.

Angelina Jolie và Nicole Kidman đều góp mặt trong đề cử Nữ chính xuất sắc thể loại chính kịch tại Quả cầu Vàng năm nay. Ảnh: Screenrant.

Hai vai diễn ấn tượng

Maria đánh dấu phần kết trong bộ 3 phim của Pablo Larrain về những người phụ nữ giàu có nhưng đầy tổn thương. Sau Jackie (2016) và Spencer (2021), phim này đưa người xem đến những con phố lãng mạn của Paris vào mùa thu những năm 1970. Từ những căn hộ sang trọng, quán rượu ấm cúng đến khu vườn Luxembourg thơ mộng - mọi cảnh vật đều nhuốm màu u sầu, như thể mỗi góc nhỏ đều có một mùi hương nước hoa đậm đặc, nhưng buồn bã.

Theo cây bút Xan Brooks của The Independent, vai danh ca người Hy Lạp không chỉ là sự tái hiện hình ảnh ngôi sao làng nhạc, mà còn phản chiếu chính bản thân Jolie - khi một biểu tượng "gặp gỡ" một huyền thoại khác, làm cho ranh giới giữa diễn viên và nhân vật gần như không thể phân biệt.

Không chỉ đạo Jolie một cách đơn thuần, Larrain hiểu rõ cách để làm nổi bật cô. Ông đối xử với Jolie như bảo vật, nhẹ nhàng dẫn dắt cô qua từng phân cảnh, nhất là đoạn Callas vừa uống thuốc trợ tim, vừa ra lệnh cho người hầu: "Đặt bàn cho tôi ở một nhà hàng mà mọi người đều phải biết tôi là ai". Nhân vật Callas còn yêu cầu: "Hôm nay tôi muốn được tâng bốc".

Tạo hình sang trọng của Angelina Jolie trong bộ phim Maria. Ảnh: Callasbiopic.

Trong khi Maria mô phỏng hình ảnh Callas tận tụy, Babygirl đưa Nicole Kidman vào thử thách hoàn toàn khác. Vai diễn buộc Kidman phải vận động hết sức, và đôi khi người xem không khỏi lo lắng vì nữ diễn viên quay cảnh nóng quá nhiều lần. Được viết và đạo diễn bởi Halina Reijn, Babygirl mang đậm phong cách kinh dị khiêu dâm những năm 1980, song được làm mới với cái nhìn sắc bén, hiểu biết về phụ nữ, đem đến cảm giác tươi mới và thú vị.

Kidman, ở tuổi 57 và đóng vai gần đúng tuổi của mình, thể hiện tròn vai Romy Mathis, nữ giám đốc điều hành quyền lực của công ty công nghệ robot ở New York. Khi mối quan hệ giữa cô và thực tập sinh trẻ tuổi phát triển, đã dẫn đến loạt tình huống khó ngờ. Một cảnh quay đáng chú ý là khi Romy phục kích anh ta trong phòng vệ sinh nam, với giai điệu bài hát Never tear us apart của INXS vang lên. Những cảnh này có thể kỳ quặc, nhưng đó chính là điều tác phẩm muốn truyền tải.

Đằng sau máy quay, Kidman thừa nhận cảm giác "bị phơi bày, dễ tổn thương và sợ hãi" khi nghĩ đến việc bộ phim được công chiếu. Cảm giác ấy làm cho Romy trở nên hấp dẫn, khiến nhân vật này vừa mạnh mẽ, vừa mong manh, lôi cuốn trên màn ảnh.

Xan Brooks cho rằng 2 dự án hướng đến thông điệp, đối tượng khán giả khác nhau. Vì thế, chưa cần bàn đến doanh thu, nội dung từng phim đã chiếm được tình cảm của người xem, đặc biệt là giới phê bình ở Liên hoan phim Venice trước đó.

"Hai phim đều là những cuộc chiến thời trang, sự tự tin của nữ chính, và nói chung là thỏa mãn phần nhìn, nghe đối với khán giả", chuyên gia phim khen ngợi.

Sự nghiệp khác biệt

Mặc dù cả Maria và Babygirl đều được phát hành cùng lúc tại Anh và đã ra mắt ở Liên hoan phim Venice trước đó, con đường mà mỗi bộ phim đi là khác biệt. Maria nhẹ nhàng, làm bật lên cái tôi nữ chính. Babygirl thì là màn trình diễn đột phá và bất ngờ. Phim khai thác sự lo lắng và bất an của phụ nữ tuổi trung niên, đối diện tương lai mà không né tránh.

Các phim như Maria và Babygirl thường được quảng cáo là phương tiện để ngôi sao tỏa sáng. Tuy nhiên, tác giả Xan Brooks luôn nghĩ các tác phẩm này giống "ngôi nhà hơn là xe hơi": Không gian để diễn viên sống và làm việc bên trong, khiến bộ phim trở thành một phần tự nhiên trong hình ảnh và sở thích của họ.

Trong Babygirl, khán giả thấy nhân vật Kidman đảm nhận là tài sản của chính cô, còn Maria gần như hoàn toàn thuộc về Jolie. Song, những vai này không phải là không thể hoán đổi cho nhau. Cây bút The Independent viết: "Thật dễ dàng tưởng tượng phiên bản khác của các bộ phim này, khi Kidman đóng phụ nữ kiêu ngạo, trừng phạt người hầu, và Jolie lại hóa thân thành nữ CEO bất hảo, xông vào toilet cùng trai trẻ".

Tuy nhiên, dường như Jolie không hứng thú với điều này. Nói đúng hơn, vợ cũ Brad Pitt chẳng bao giờ để ý tới dạng vai tương tự.

Babygirl của Nicole Kidman ngập cảnh nóng. Ảnh: Los Angeles Times.

Kidman và Jolie đều là minh tinh hàng đầu, nhưng sự nghiệp của họ đi theo hướng rất khác nhau. Kidman luôn tự nhận là mình người "không có chiến lược rõ ràng", và chính sự tự phát này đã làm nên sức hút của cô. Kidman không ngại thử thách bản thân, bước khỏi vùng an toàn và thể hiện những khía cạnh ngớ ngẩn trong các vai diễn.

Trong Babygirl, cũng như ở Birth, Big Little Lies và một số phim khác, Kidman chứng tỏ khả năng mạo hiểm khi đối diện những dạng vai đòi hỏi sự tổn thương, sự bất an và đôi khi là nỗi sợ hãi rõ ràng. Cô không ngại bộc lộ vẻ yếu đuối, điều này tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ với khán giả, giúp những nhân vật thêm gần gũi và chân thực.

Trái ngược đồng nghiệp, Jolie sở hữu sự nghiệp được quản lý chặt chẽ, dường như luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Đường đi của cô đã chuyển hướng thành thương hiệu và cô lựa chọn những vai diễn cẩn trọng, ít rủi ro, nhân vật sang trọng, tập trung vào việc củng cố hình ảnh biểu tượng bất biến.

"Chắc chắn cô ấy không bao giờ chọn vai như Romy Mathis. Thay vào đó, Jolie nhắm đến dạng nhân vật có chiều sâu như Maria Callas trong Maria. Cô ấy thích thể hiện người phụ nữ trí tuệ và kiên cường, nhưng không có nhiều sự mạo hiểm", Xan Brooks nhận định.

Nhìn chung, hai diễn viên đều có những bước đi lớn trong sự nghiệp, nhưng Kidman dường như là người tạo khác biệt lớn hơn trong thời gian gần đây. Những quyết định táo bạo đã giúp cô xây dựng sự nghiệp mới mẻ, lôi cuốn. Còn với Jolie, dù vẫn rất nổi bật, cô có vẻ đang tìm cách duy trì hình ảnh an toàn.