Cuộc chiến tranh giành từ lóng 'dịu kha' nhất mạng xã hội

Jools Lebron, người tạo trend "very demure", buồn bã khi bị một người khác đăng ký sở hữu nhãn hiệu trước.

Jools Lebron, ngôi sao mạng có 2 triệu người theo dõi trên TikTok, được cho là người khởi xướng cơn sốt "very cutesy, very mindful, very demure" (tạm dịch: thật duyên dáng, nền nã, dịu kha) - những từ lóng gây sốt nhất thế giới hiện tại.

Theo số liệu phân tích từ nền tảng, hơn 173.000 bài đăng trên TikTok đã sử dụng từ "demure" (thường được giới trẻ Việt Nam dịch là "dịu kha") trong 7 ngày qua.

Trend này bùng nổ sau khi video của Lebron viral, trong đó cô giải thích cách trở nên "very demure" tại nơi làm việc, "very mindful" khi lên máy bay và "very cutesy" trong một đêm đi nghỉ. Các cụm từ thú vị tràn ngập mạng xã hội khi các thương hiệu và người nổi tiếng cũng tham gia vào xu hướng này.

Jools Lebron là người tạo ra hot trend "very demure".

Nhưng hai người khác đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho những cụm từ này trước Lebron, theo các tài liệu pháp lý mà NBC News có được.

Tuần trước, một người đàn ông tên Jefferson Bates, dường như không phải là nhà sáng tạo TikTok hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào với Lebron, đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Washington cho cụm từ "Very Demure ... Very Mindful ...".

Bates cũng được liệt kê là chủ sở hữu của một số từ khóa đang trend khác, bao gồm "Lets Ride - Jefferson A. Bates", "Broncos Country Lets Ride - Jefferson A. Bates" và "#HTTC", theo trang web của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ.

Lebron đã chia sẻ nỗi buồn của cô về việc chậm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong một video TikTok, nói rằng cô cảm thấy như mình đã "làm hỏng việc" và "không cố gắng đủ" để tận dụng sự lan truyền của thông tin này bằng một hành động pháp lý.

Video đã bị xóa khỏi trang của cô ấy, nhưng các clip đã được lưu hành lại trên các nền tảng như X (trước đây là Twitter).

Vào cuối tuần, một người thứ hai, tên Raluca Pop, cho biết cũng đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho "Very Demure Very Cutesy", một cụm từ khác liên quan đến xu hướng này, với mục đích là giúp Lebron bằng cách giữ nó cho đến khi cô có thể chuyển giao lại cho chủ trend thực sự.

Theo trang web của văn phòng nhãn hiệu, đơn đăng ký mà Pop đã nộp vào ngày 25/8 tại California đang được xử lý cùng với đơn của Bates.

"Lebron là người đã tạo ra nó và phổ biến cụm từ này. Cô ấy nên là người được hưởng lợi", Pop, người sáng lập ứng dụng mạng xã hội Hive Social, nói với NBC News. "Và khi tôi thấy anh chàng kia cố gắng lấy cắp nó, tôi nhận ra rằng anh ta đã không đăng ký nhãn hiệu cho phần còn lại của cụm từ hot trend, 'very cutesy'. Và tôi đã hành động để bảo vệ".