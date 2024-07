Cuộc chiến tranh giành quyền lực của tỷ phú 93 tuổi với 3 con ruột

Ông trùm Rupert Murdoch đang cố gắng trao lại toàn bộ quyền kiểm soát đế chế truyền thông cho con cả Lachlan Murdoch thay vì chia đều cho tất cả con cái như dự định ban đầu.

Rupert Murdoch (giữa) đứng cạnh hai người con trai Lachlan (trái) và James.

Tỷ phú Rupert Murdoch (93 tuổi) đang ở trong cuộc chiến pháp lý bí mật giữa ông và người thừa kế Lachlan Murdoch với ba người con khác của ông, theo các tài liệu mà The New York Times có được.

Murdoch đang cố gắng đảm bảo quyền kiểm soát cho con cả Lachlan đối với đế chế truyền thông của gia đình bằng cách thay đổi các điều khoản của một quỹ tín thác gia đình. Các điều khoản lúc đầu vốn cũng sẽ trao cho em trai James, em gái Elisabeth và em gái cùng cha khác mẹ Prudence của Lachlan quyền quyết định cách điều hành công ty.

Nói cách khác, hiện tại quỹ tín thác vẫn trao quyền kiểm soát đế chế truyền thông lớn mạnh của ông trùm này cho cả 4 người con lớn khi ông qua đời. Nhưng theo các tài liệu tòa án được niêm phong mà The New York Times có được, Murdoch đang lập luận rằng Lachlan nên có quyền kiểm soát duy nhất đối với các khoản đầu tư của gia đình vào Fox News, Wall Street Journal, New York Post và các tài sản khác.

Lachlan được coi là người con bảo thủ nhất của Murdoch. Tỷ phú cho rằng quan điểm chính trị của Lachlan là cần thiết để duy trì giá trị của công ty truyền thông này.

Theo Times, một ủy viên chứng thực di chúc của Nevada đã phát hiện vào tháng trước rằng quỹ tín thác của gia đình có thể được viết lại, nếu Murdoch chứng minh được rằng ông đang hành động một cách có thiện chí để bảo vệ giá trị tài sản của quỹ tín thác.

Tỷ phú 93 tuổi nói rằng thay đổi lớn này sẽ ngăn chặn viễn cảnh về một cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia đình sau khi ông qua đời. Nhưng các con của ông được cho là đã bị bất ngờ trước động thái này.

Lachlan trở thành Chủ tịch của News Corporation và Fox Corporation, công ty mẹ của Fox News, vào tháng 11 năm ngoái, sau 70 năm nắm quyền của cha ông - một trong những ông trùm truyền thông có sức ảnh hưởng và gây tranh cãi nhất trong lịch sử.

James Murdoch, con trai thứ hai của ông trùm, từng được coi là người thừa kế tiềm năng, nhưng đã bị chỉ trích gay gắt vì các bê bối ở Fox News.