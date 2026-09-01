'Cùng lên ga - Quà bao la' với Honda Việt Nam nhân mùa tựu trường

Ngày 1/9, Công ty Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình khuyến mãi “Cùng lên ga - Quà bao la” với loạt ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt hướng đến khách hàng trẻ.

Năm học mới sắp bắt đầu cũng là lúc các bạn trẻ sẵn sàng “lên ga” cho những kế hoạch, mục tiêu và trải nghiệm đầy hứng khởi. Bắt nhịp cuộc sống năng động, các mẫu xe tay ga Honda với thiết kế thời trang, tiện dụng, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành bền bỉ sẵn sàng đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển. Đây là lựa chọn phù hợp để người trẻ tự tin thể hiện phong cách trên mỗi hành trình.

Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi “Cùng lên ga - Quà bao la”.

Nhằm mang đến cơ hội sở hữu dòng xe yêu thích với nhiều ưu đãi hấp dẫn, Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình khuyến mãi “Cùng lên ga - Quà bao la”từ 1/9 đến hết 31/10 dành cho khách hàng trên toàn quốc, khi mua xe tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và cửa hàng bán xe máy tổng.

Theo đó, khi mua xe Vision, LEAD, Air Blade 160/125, khách hàng được chọn một trong những quà tặng: Phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 1 triệu đồng; hoặc voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng; hoặc tai nghe Samsung Galaxy Buds Core. Khi mua xe Winner R, khách hàng được chọn một trong những loại quà tặng: Combo gồm phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 2 triệu đồng và voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng; hoặc gói trả góp lãi suất 0%.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đồng thời hưởng thêm ưu đãi hấp dẫn từ chương trình khuyến mãi khác đang được triển khai. Cụ thể, chương trình ưu đãi trả góp lãi suất thấp đang được triển khai đến hết 31/10thông qua công ty tài chính gồm: Ưu đãi trả góp lãi suất thấp 0,39% khi mua xe Wave Alpha; ưu đãi trả góp lãi suất thấp từ 0,55% khi mua các mẫu xe khác của Honda.

Đồng thời, chương trình “Thu xe cũ - Đổi xe mới” đang được triển khai đến hết 30/9, với hoạt động định giá xe minh bạch, nhanh chóng gồm: Hỗ trợ trị giá đến 2,5 triệu đồng khi bán xe cũ, mua xe SH Mode, SH125i/160i/350i mới; hỗ trợ trị giá đến 1 triệu đồng khi bán xe cũ, mua xe Vision, LEAD, Air Blade 125/160, Vario 125/160 mới.

Để biết thêm chi tiết về chương trình và thông tin sản phẩm, độc giả liên hệ HEAD gần nhất hoặc HVN qua tổng đài chăm sóc khách hàng 18008001 (miễn phí, từ 7h30 đến 18h tất cả ngày trong tuần trừ lễ, Tết), email cr@honda.com.vn, website www.honda.com.vn, fanpage chính thức www.facebook.com/HondaVietnam hoặc ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android).