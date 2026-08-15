Honda VN tổ chức ‘Hội thi Nhân viên Dịch vụ khách hàng xuất sắc 2026’

Honda Việt Nam tổ chức vòng chung kết “Hội thi Nhân viên Dịch vụ khách hàng xuất sắc 2026”, vinh danh 13 cá nhân nổi bật trong hệ thống HEAD toàn quốc.

Sự kiện thường niên này tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng của Honda Việt Nam(HVN) trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD), từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng trên toàn quốc.

Đối với HVN, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng không chỉ dừng lại ở việc cải tiến sản phẩm hay nâng cao chất lượng dịch vụ, mà quan trọng hơn là sự đồng hành cùng khách hàng trên toàn bộ hành trình từ trước, trong và sau khi mua xe.

Hội thi là một trong những hoạt động trọng điểm để đội ngũ nhân viên trau dồi kiến thức, giao lưu học hỏi, phát huy toàn diện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện, đảm bảo ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Năm 2026, hội thi ghi nhận 10.653 thí sinh đăng ký tham gia từ hệ thống HEAD toàn quốc.

Bước sang năm 2026, hội thi tiếp tục tranh tài ở 5 hạng mục: Kỹ thuật trưởng xuất sắc, kỹ thuật viên xuất sắc, kỹ thuật viên xe cỡ trung (Mid Fun) xuất sắc, nhân viên phụ tùng xuất sắc và nhân viên chăm sóc khách hàng xuất sắc.

Hội thi giúp đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng Honda trau dồi kỹ năng chuyên môn, giao tiếp và tư duy phản biện.

Từ tháng 5, hội thi đã tạo ra một làn sóng thi đua sôi nổi khắp các hệ thống HEAD trên toàn quốc với 10.653 thí sinh đăng ký tham gia (bao gồm 5.720 kỹ thuật viên, 1.732 kỹ thuật trưởng, 96 kỹ thuật viên xe Mid Fun, 1.867 nhân viên phụ tùng và 1.238 nhân viên chăm sóc khách hàng). Trải qua vòng sơ loại, 55 cá nhân tiêu biểu nhất được lựa chọn bước vào vòng chung kết tổ chức tại nhà máy Phú Thọ của HVN.

Tại vòng chung kết, các phần thi được thiết kế đa dạng với hình thức kiểm tra lý thuyết, xử lý tình huống và thuyết trình, giúp thí sinh phát huy toàn diện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện.

Những cá nhân đạt thành tích cao tại hạng mục kỹ thuật trưởng và kỹ thuật viên sẽ đại diện HVN tham dự hội thi khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là cách HVN đánh giá những yếu tố cốt lõi tạo nên sự hài lòng của người tiêu dùng. Đặc biệt, những cá nhân có thành tích cao nhất tại hai hạng mục kỹ thuật trưởng và kỹ thuật viên sẽ vinh dự đại diện cho HVN tham gia tranh tài tại “Hội thi Kỹ thuật viên xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026”, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11 ở Indonesia.

Kết thúc ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã tìm ra 13 cá nhân xuất sắc nhất vinh danh ở 5 hạng mục.

Danh sách 13 cá nhân được vinh danh thể hiện nỗ lực của đội ngũ nhân viên HEAD trong nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh phần vinh danh, HVN cũng trao nhiều phần thưởng giá trị nhằm ghi nhận nỗ lực của các thí sinh tại vòng chung kết.

Cụ thể, thí sinh đạt giải nhất ở các hạng mục được trao xe máy Honda SH mode, giải nhì nhận Honda Air Blade 125 và giải ba nhận Honda Vision 110cc. Riêng thí sinh đạt giải nhất hạng mục kỹ thuật viên Mid Fun được trao Honda Wave RSX. Các thí sinh còn lại trong vòng chung kết cũng nhận e-voucher trị giá 2 triệu đồng trên ứng dụng My Honda+ như lời tri ân cho tinh thần thi đấu và sự đóng góp trong hội thi.

Hội thi năm 2026 khép lại với mục tiêu tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ tại hệ thống HEAD.

Hội thi năm 2026 khép lại thành công, tạo nền tảng để Honda Việt Nam tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm ngày càng vượt trội cho khách hàng. Thông qua việc liên tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Honda Việt Nam tái khẳng định cam kết mang đến những giá trị vượt mong đợi, góp phần củng cố niềm tin và sự hài lòng của khách hàng trên toàn quốc.