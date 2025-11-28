Cúm A/H3N2 và nguy cơ dịch chồng dịch ở trẻ em

Trẻ em đang đối mặt nguy cơ mắc cùng lúc cúm và nhiều bệnh truyền nhiễm. Do đó, chủ động phòng ngừa là biện pháp hiệu quả để bảo vệ trẻ nhỏ.

Cuối năm, số ca cúm mùa, đặc biệt là cúm A, có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em. Điều này thể hiện qua con số ghi nhận tại các bệnh viện tuyến đầu.

Cúm A tăng mạnh, nhiều trẻ mắc và biến chứng nặng

Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh lây qua đường hô hấp như cúm A chiếm tỷ lệ lớn trong số trẻ đến khám. Tương tự, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 1.500 ca cúm chỉ trong tuần đầu tháng 11, với hơn 10% phải nhập viện vì biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa hoặc co giật do sốt.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết mùa cúm năm nay chủ yếu do chủng H3N2 của virus cúm A.

Theo BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng ghi nhận số trẻ nhập viện vì cúm tăng rõ rệt, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Mùa cúm năm nay chủ yếu do chủng H3N2 của virus cúm A, khác với những năm trước vốn phổ biến H1N1. Chủng H3N2 được đánh giá là biến đổi nhanh, dễ lây lan và thường gây bệnh cảnh nặng hơn, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Xu hướng đồng mắc nhiều bệnh truyền nhiễm

Những tháng cuối năm, ngoài cúm A, bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, virus hợp bào hô hấp và sốt xuất huyết cũng đang lưu hành. Trong 2 tuần gần đây, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận hơn 200 trẻ đến khám vì bệnh đường hô hấp mỗi ngày.

Một số trẻ có thể mắc đồng thời nhiều bệnh, khiến việc điều trị phức tạp hơn. Như bé T. (4 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt cao 39-40 độ, miệng có nốt phỏng, bàn tay, bàn chân, vùng mông, đầu gối xuất hiện sẩn đỏ. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé đồng nhiễm cúm A và tay chân miệng.

Bác sĩ Khanh cho biết khi trẻ vừa mắc cúm, vừa nhiễm thêm bệnh truyền nhiễm khác như virus hợp bào hô hấp, sốt xuất huyết hay tay chân miệng, nguy cơ bệnh trở nên nặng hơn tăng lên đáng kể. Trẻ có thể nằm viện lâu hơn, dễ gặp biến chứng về hô hấp như viêm phổi, suy hô hấp; biến chứng thần kinh như co giật, viêm não; hoặc vấn đề về huyết học như thiếu máu.

Những yếu tố khiến tình trạng đồng mắc trở nên nguy hiểm hơn là trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 5 tuổi, trẻ có bệnh nền mạn tính, chưa được tiêm phòng cúm, đồng thời sống trong môi trường có tỷ lệ bệnh truyền nhiễm cao hoặc đồng nhiễm cùng lúc với tác nhân gây bệnh mạnh.

Chủ động phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine

Trước tình hình nhiều bệnh truyền nhiễm như cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, virus hợp bào hô hấp cùng lưu hành, Bộ Y tế khuyến cáo địa phương chủ động phòng ngừa, nhằm giảm nguy cơ "dịch chồng dịch" và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ Khanh chia sẻ: "Chúng ta có thể phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả nhờ vaccine sẵn có như vaccine ngừa cúm mùa. Bên cạnh đó, cần kết hợp biện pháp nâng cao sức khỏe như duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể chất, ngủ đủ giấc, cùng với việc giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống nhằm củng cố hệ miễn dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm cúm và bệnh đường hô hấp khác".

Vaccine cúm được sử dụng trên 80 năm, có hiệu quả cao, hồ sơ an toàn tốt và dùng được cho đối tượng từ 6 tháng tuổi trở lên. Hiện nay, vaccine cúm tứ giá bảo vệ đồng thời 4 chủng virus, bao gồm 2 chủng cúm A - trong đó có H3N2 đang lây lan mạnh tại Việt Nam - cùng 2 chủng cúm B, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nghiêm trọng.

Nhìn chung, việc tiêm chủng đầy đủ, đúng độ tuổi, kết hợp theo dõi sức khỏe sát sao, là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.