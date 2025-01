Cục Đăng kiểm Việt Nam sắp xếp giảm từ 50 xuống 17 đầu mối

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ GTVT đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức tham mưu, giúp việc và các đơn vị trực thuộc; tách chức năng quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Tại tờ trình, Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa ra 4 phương án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức tham mưu, giúp việc và các đơn vị trực thuộc. Cục đề xuất Bộ GTVT lựa chọn phương án 4 nhằm đảm bảo chuyên sâu theo từng lĩnh vực, tránh làm xáo trộn hoạt động đăng kiểm và lộ trình có thể dễ dàng triển khai được ngay.

Với phương án này, sau khi sắp xếp mô hình, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tổ chức lại từ 50 đầu mối xuống còn 17 đầu mối (giảm 33 đầu mối). Trong đó, khối tham mưu, giúp việc còn 10 đầu mối (giảm 2 đầu mối); khối các chi cục đăng kiểm còn 3 đầu mối (giảm 17 đầu mối) và khối trung tâm cung cấp dịch vụ công còn 4 đầu mối (giảm 13 đầu mối).

Đối với khối tham mưu, giúp việc sẽ bao gồm: Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Pháp chế - Thanh tra, phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Tàu biển và công trình biển, phòng Phương tiện thủy nội địa, phòng Phương tiện giao thông đường bộ, phòng Phương tiện giao thông đường sắt và Phòng Công nghệ thông tin.

Khối các chi cục đăng kiểm gồm: Chi cục Đăng kiểm tại TP Hải Phòng, Chi cục Đăng kiểm tại TP Đà Nẵng và Chi cục Đăng kiểm tại TPHCM.

Khối các trung tâm cung cấp dịch vụ công được tổ chức lại hoàn toàn trên cơ sở kế thừa 4 trung tâm có sẵn thuộc Cục Đăng kiểm, bao gồm: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy và công trình biển, Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới và Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.