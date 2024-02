Cục An ninh kinh tế khởi tố 2 vụ án làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 2/2, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

Đó là vụ án Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và Xuất khẩu Quốc Việt (Cà Mau) và vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh ninh tế trong những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, Cục An ninh kinh tế triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp theo quy định nhằm xác minh, kết luận, đề xuất xử lý đối với các vụ việc phức tạp xảy ra. Điển hình, đã xác minh, kết luận và ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự, gồm vụ án “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Quốc Việt (Cà Mau).

Qua công tác đấu tranh, bước đầu xác định các cá nhân có trách nhiệm tại Công ty Quốc Việt đã làm giả các tài liệu của cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện chiết khấu tại BIDV Đất Mũi và hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), làm thất thoát 1200 tỷ của ngân hàng và 730 tỷ ngân sách Nhà nước.

Tiếp đó là vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn gây thiệt hại số tiền 99 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất vốn nhà nước tại Cảng Container Trung tâm Sài Gòn lỗ lũy kế 3.655 tỷ đồng ; vốn chủ sở hữu âm 1.940 tỷ đồng ; dư nợ ngân hàng nước ngoài hơn 1700 tỷ đồng , hiện không có khả năng chi trả, có liên quan trách nhiệm bảo lãnh của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND TP.HCM

Thời gian qua, Cục An ninh kinh tế đã có hàng trăm báo cáo đề xuất Bộ Công an đấu tranh, xử lý kịp thời với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; hoạt động “tín dụng đen”, chuyển tiền trái phép, rửa tiền, tài trợ khủng bố, cho vay qua các trang tin điện tử, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; xử lý tình hình phức tạp tại các doanh nghiệp FDI, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhất là những đối tượng kích động công nhân đình công, lãn công; các vi phạm liên quan an toàn vệ sinh thực phẩm; các vi phạm pháp luật môi trường, khoáng sản, đất đai và hải đảo; các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, các dự án trọng điểm của đất nước như cao tốc Bắc Nam phía Đông, sân bay Long Thành, đường dây 500 kV Mạch 3...