CUBHCM cùng doanh nghiệp biến bất định thành cơ hội tăng trưởng

Không chỉ tập trung vào phòng ngừa rủi ro, hội thảo Connect 2026 còn mang đến góc nhìn về đổi mới, sử dụng vốn thông minh, chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp xây dựng sức cạnh tranh.

Hội thảo thể hiện cam kết lâu dài của Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) trong việc đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp khắp châu Á, thông qua chia sẻ thông tin thị trường và cung cấp giải pháp tài chính tích hợp. Chủ đề của hội thảo gồm xu hướng kinh tế vĩ mô toàn cầu, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị rủi ro ngoại hối và chiến lược ngân quỹ. Từ đó, sự kiện mang đến góc nhìn thực tiễn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biến động thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ông Thomas Lin, Tổng giám đốc CUBHCM, cho biết: “Tương lai thuộc về tổ chức có khả năng thích ứng nhanh, quản lý rủi ro hiệu quả và sử dụng nguồn vốn thông minh. Thông qua sáng kiến như hội thảo Connect 2026, chúng tôi mong muốn trang bị cho doanh nghiệp Việt Nam kiến thức chuyên môn, giải pháp tài chính và mạng lưới kết nối khu vực cần thiết để chuyển hóa thách thức thành cơ hội, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững”.

Ông Thomas Lin, Tổng giám đốc CUBHCM, chia sẻ tại hội thảo Connect 2026.

Ông VJ Lu, Tổng giám đốc Ngân hàng Indovina (IVB), nhận định năng lực thích nghi không chỉ dừng ở giảm thiểu rủi ro, mà còn là khả năng thích ứng, đổi mới và nắm bắt cơ hội mới. Thông qua sự hợp tác với CUB, ông kỳ vọng mang đến cho doanh nghiệp góc nhìn giá trị về thị trường cùng chiến lược tài chính thực tiễn, nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ngân hàng Cathay United Bank và Indovina Bank đồng tổ chức hội thảo “Connect 2026: Khai mở tăng trưởng thông qua năng lực thích nghi”.

Tại sự kiện, ông Ryan Chan, Giám đốc khối Sản phẩm Tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng ông Jared Wang, Phó chủ tịch khối Quản lý Tài sản, chia sẻ góc nhìn chuyên môn về quản lý ngân quỹ doanh nghiệp và xu hướng thị trường toàn cầu. Các diễn giả thảo luận về lạm phát kéo dài, sự thay đổi của lãi suất và biến động tỷ giá tiếp tục định hình lại hoạt động lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của khung quản trị ngân quỹ và quản lý rủi ro ngoại hối.

Phiên thảo luận cũng giới thiệu giải pháp tài chính thiết thực: Phòng ngừa rủi ro ngoại hối (FX hedging), sản phẩm cấu trúc, tài trợ xuyên biên giới và quản lý ngân quỹ tích hợp. Giải pháp này giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả, tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn và củng cố nền tảng tài chính. Bên cạnh đó, diễn giả cũng phân tích tác động thay đổi về kinh tế - chính trị với thị trường tài chính toàn cầu, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc củng cố hệ thống quản trị rủi ro và duy trì sự linh hoạt tài chính cao hơn để ứng phó với những bất định trong tương lai.

Hội thảo cũng quy tụ sự tham gia của chuyên gia đầu ngành, mang đến góc nhìn đa chiều từ cả phương diện kinh tế vĩ mô và chuyển đổi số. Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu, CTCP Chứng khoán SSI, nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công, thúc đẩy FDI bền vững và cải cách chính sách hiện tại sẽ hỗ trợ tăng trưởng trung và dài hạn của nền kinh tế.

Ông Hiền Lê, Quản lý Tiền bán hàng tại TPIsoftware, cũng đưa ra góc nhìn bổ sung. Trong bối cảnh ứng dụng AI đang chuyển dịch từ sáng kiến định hướng công nghệ sang chuyển đổi kinh doanh dựa trên giá trị, doanh nghiệp có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi số bằng cách ưu tiên ứng dụng có tác động cao - như bảo trì dự đoán, giám sát thông minh, quản lý chất lượng và tự động hóa quy trình. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả vận hành và được hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn.

Về phía CUB, ngân hàng phát huy mạng lưới khu vực rộng khắp cùng năng lực ngân hàng doanh nghiệp toàn diện, bao gồm quản lý tiền mặt, giải pháp ngoại hối, sản phẩm phái sinh, tài trợ thương mại, cho vay hợp vốn, sản phẩm đầu tư và dịch vụ tư vấn ngân quỹ, nhằm hỗ trợ khách hàng ứng phó với biến động thị trường.