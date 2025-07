“Của nợ’ Casemiro

Tiền vệ 33 tuổi, người đang hưởng mức lương khoảng 300.000 bảng/tuần, trở thành rào cản lớn khiến CLB không thể triển khai thương vụ mới. Theo nguồn tin thân cận, bốn đơn vị môi giới đã được giao nhiệm vụ tìm đối tác cho Casemiro, khi anh bước vào năm cuối hợp đồng. MU cần ít nhất 15 triệu bảng để tránh thua lỗ theo quy định lợi nhuận - bền vững tài chính của Premier League, nhưng không nhiều đội bóng sẵn sàng chi số tiền đó cho một ngôi sao đã qua đỉnh cao.

Casemiro từng bùng nổ ở giai đoạn knock-out Europa League, song CLB rao bán anh từ kỳ chuyển nhượng mùa đông sau quãng thời gian dài không ra sân. Hiện HLV Ruben Amorim vẫn sở hữu năm phương án ở tuyến giữa: Bruno Fernandes (được bố trí đá trung tâm nhiều hơn), Manuel Ugarte (50 triệu bảng), Kobbie Mainoo (được thử nghiệm trong vai trò nhạc trưởng), tài năng trẻ Toby Collyer (mới đá chính 3 trận) và Casemiro.

Trong khi đó, Christian Eriksen đã rời CLB, còn ngân sách chiêu mộ lại được ưu tiên cho hàng công với hai bản hợp đồng lớn: Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, tổng trị giá 133,5 triệu bảng. MU vẫn cần thêm một trung phong, trong khi vị trí thủ môn cũng trở nên nhạy cảm sau chấn thương của Andre Onana.

Casemiro gia nhập Man United từ Real Madrid năm 2022 với giá 60 triệu bảng (tăng lên 70 triệu theo điều khoản). Dù mùa đầu tiên thăng hoa, phong độ của anh giảm sút đáng kể mùa vừa qua. Amorim thừa nhận vẫn đang “tìm cách tận dụng Casemiro tốt nhất”, còn tiền vệ người Brazil mới đây đã trở lại đội tuyển sau 18 tháng vắng bóng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.