Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ vận hành xả lũ hồ thủy điện gây ngập lụt

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị làm rõ trách nhiệm vận hành, xả lũ các hồ thủy điện gây ngập lụt nghiêm trọng.

Sáng nay (19/12), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân, An Khê, thành phố Đà Nẵng. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; tin tưởng vào kết quả điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Phong Phú Hiệp ở tổ dân phố số 12HA, thuộc Khu dân cư Hòa Bình 2, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng còn khó khăn.

Cử tri kiến nghị Quốc hội cần ban hành hướng dẫn quy định cụ thể. Các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cần phải phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với án kinh tế, tham nhũng; không để tội phạm tẩu tán tài sản nhằm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt:

“Cử tri chúng tôi kiến nghị Quốc hội, Đảng và Chính phủ cần xử lý nghiêm các tài sản tham nhũng, phải được thu hồi triệt để. Hình phạt tù phải tương xứng với hành vi, không nên coi việc nộp tiền là yếu tố quyết định để giảm án quá mức. Đồng thời ban hành hướng dẫn quy định cụ thể cho phép cơ quan tiến hành tố tụng hình sự áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản và ở giai đoạn giải quyết nguồn nếu thấy cần thiết”.

Có ý kiến cho rằng, thời gian qua, việc các đập thủy điện xả lũ đã gây thiệt hại lớn đến tài sản, sản xuất và đời sống của Nhân dân ở vùng hạ du.

Cử tri đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ việc vận hành, xả lũ của các hồ, đập thủy điện có thực hiện đúng quy trình, quy định hay không; đồng thời công khai thông tin để Nhân dân được biết và giám sát.

Đề nghị chính phủ có quy hoạch đầu tư dự án lớn – cấp Quốc gia về trồng rừng (trồng cây gỗ lớn, lâu năm) chứ không phải trồng keo lá tràm như hiện nay. Quốc hội, chính phủ cần ban hành quy định pháp luật cụ thể về vận hành hồ chứa; vừa xử lý thật nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Cử tri thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ghi nhận ý kiến của cư tri; đồng thời sẽ tổng hợp kiến nghị gửi tới Quốc hội trong thời gian tới.

Đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ lời cám ơn cử tri đã có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, tâm huyến giúp Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trong nhiệm kỳ qua trưởng thành rất nhiều. Qua đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã hoạt động hiệu quả, tham gia ý kiến đóng góp vào xây dựng luật, hoạt động giám sát. Đặc biệt, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đà Nẵng như Nghị quyết 136 của Quốc hội: Về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính… Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, nhiều cơ chế chính sách của thành phố Đà Nẵng hiện nay đã được áp dụng ra nhiều địa phương khác trong cả nước:

“Nhiều cơ chế phát triển thành phố đến nay đã được nhân rộng. Ví dụ việc xây dựng Khu thương mại tự do trên cơ sở Nghị quyết 136 của Quốc hội, bây giờ Quốc hội đã cho nhiều địa phương khác như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh áp dụng. Nghị quyết 70 của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đất đai liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, đến nay Quốc hội đã chính thức và cho phép áp dụng trên địa bàn toàn quốc”.