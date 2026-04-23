Cử nhân RMIT từ 'bông hoa nở chậm' đến người lãnh đạo âm thầm

Nguyễn Thúy Anh Thư, một trong những sinh viên tiêu biểu của RMIT Việt Nam năm 2026, chưa từng chủ ý bước vào vị trí trung tâm, mà chọn mở ra những cánh cửa cho người khác.

Có những người không lớn tiếng khẳng định sự hiện diện của mình mà chỉ lặng lẽ bắt tay vào việc cần làm. Họ đến sớm, ở lại muộn và đâu đó trên hành trình ấy, không gian chung dần điều chỉnh theo nhịp của họ. Nguyễn Thúy Anh Thư, tân cử nhân ngành Ngôn ngữ, Đại học RMIT Việt Nam, chính là người như vậy.

Nguyễn Thúy Anh Thư, tân cử nhân đạt danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu năm 2026” của Khoa Truyền thông và Thiết kế, cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: RMIT.

Khi mới vào học tại RMIT, Thư tự nhận là “một đứa em trầm lặng”, “một bông hoa nở chậm hơn”. Cô từng cảm thấy mình không phải người sinh ra để làm lãnh đạo. Rồi cô gái trẻ bắt đầu dịch thuật.

Khi theo học chương trình Cử nhân Ngôn ngữ, Thư đã sáng lập Lexisprouts - nhóm dịch thuật do sinh viên điều hành, rồi dần phát triển lên hơn 30 thành viên và từng hợp tác Nhà xuất bản Trẻ ra mắt 6 đầu sách. Thư tuyển chọn và dìu dắt các sinh viên khóa dưới, trực tiếp kiểm soát chất lượng bản dịch, đồng thời điều phối 8 nhóm làm việc song song.

“Tôi đặt tên cho nhóm là Lexisprouts khi bắt đầu dự án dịch sách đầu tiên. Cái tên kết hợp giữa ‘lexis’ (từ vựng) và ‘sprouts’ (những mầm non) biểu trưng cho những dịch giả trẻ đang từng bước lớn lên qua mỗi bản dịch”, Thư chia sẻ.

Điều tạo nên sự khác biệt của Thư nằm ở sợi chỉ xuyên suốt kết nối những gì cô làm, rằng tri thức và kỹ năng chỉ thực sự giá trị khi được trao đi.

Thông qua những dự án dịch thuật chuyên nghiệp với Nhà xuất bản Trẻ, Thư đã biến Lexisprouts thành không gian học tập cho các sinh viên mà cô tuyển chọn và dìu dắt. Những dự án phiên dịch, từ hội thảo nghiên cứu về các thành phố thông minh thân thiện với người cao tuổi, ngày hội trải nghiệm RMIT đến nhiều sự kiện học thuật của các khoa, đều trở thành trải nghiệm chung cho sinh viên mà cô quy tụ và dẫn dắt. Ngay cả những cơ hội ngoài trường như dự án dịch thuật với Tổng cục Du lịch Hong Kong (Trung Quốc), cũng được Thư chia sẻ lại cho những sinh viên đang tìm kiếm điểm khởi đầu.

Thư (giữa) cùng Lexisprouts - nhóm dịch thuật sinh viên do cô khởi xướng. Ảnh: NVCC.

Khi ra khỏi khuôn viên trường, niềm tin của Thư vẫn không đổi. Tại Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn, nữ sinh viên dành nhiều tháng liền hướng dẫn trong các buổi sinh hoạt cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công tác tổ chức và phiên dịch song song.

Thư làm việc với sự chăm chút không thua kém những gì cô dành ra cho các dự án học thuật trong trường. Cô tin ngôn ngữ, nếu được dùng có chủ đích, có thể trở thành cầu nối cho những người thường bị bỏ quên. Ở mỗi không gian Thư đi qua, cô thường tự đặt câu hỏi: “Còn ai khác có thể bước vào nếu mình giữ cánh cửa này mở lâu thêm chút nữa?”.

Tiến sĩ Lê Xuân Quỳnh, chủ nhiệm bộ môn Cử nhân Ngôn ngữ, nhận xét Thư là hiện thân của “tinh thần lãnh đạo xuất sắc, giàu sáng kiến và phụng sự”. Phó giáo sư Catherine Earl từ ngành Truyền thông Chuyên nghiệp nhớ lại việc từng chứng kiến Thư tuyển chọn và điều phối nhóm hơn 10 phiên dịch viên phiên dịch song song cho một hội thảo nghiên cứu về các thành phố thân thiện với người cao tuổi. Thư đã xử lý tình huống phát sinh ngoài kế hoạch với sự điềm tĩnh đáng khen ngợi, đến mức đối tác đã gửi lời tri ân đích danh đến cô.

Thư (thứ hai từ trái qua) và nhóm của cô trình bày tựa sách Eyes on Impact do nhóm dịch tại triển lãm dự án của Khoa Truyền thông và Thiết kế năm 2025. Ảnh: NVCC.

Với Thư, lễ tốt nghiệp như một sự chuyển dịch, mở rộng quy mô tác động cô có thể mang lại ra đời thực. Thư hiện làm việc cho Better Me English, tham gia vào một dự án huấn luyện tiếng Anh và kỹ năng phỏng vấn cho đội ngũ AIESEC - một tổ chức thanh niên quốc tế phi chính phủ và không vì lợi nhuận. Công việc mang tính thực tiễn và hướng về con người, tập trung vào sự tự tin, chuẩn bị, giúp các bạn trẻ trình bày về năng lực cá nhân. Tất cả đều là những yếu tố định hình năng lực lãnh đạo của Thư ở những năm đại học.

Lexisprouts sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trong nhóm sinh viên học ngành Ngôn ngữ, nhưng được chuyển giao cho các dịch giả trẻ Thư đã dìu dắt trong 3 năm qua. Cô đã hoàn tất việc bàn giao trách nhiệm quản lý đội nhóm, đồng thời xây dựng khung chia sẻ kiến thức để sinh viên mới có thể bắt tay vào những dự án dịch thuật thực tế ngay từ học kỳ đầu tiên.

“Tôi không muốn nhóm này gắn liền cái tên của một cá nhân cụ thể. Trọng tâm hoạt động của nhóm chưa bao giờ là tôi. Tôi mong những cánh cửa vẫn tiếp tục mở dù tôi đã bước tiếp trên hành trình mới của mình”, Thư nói.