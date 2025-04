'Cú lừa' Onana

Gia nhập Old Trafford từ Inter Milan với mức phí chuyển nhượng không hề nhỏ, 45 triệu bảng vào mùa hè năm 2023, tuy nhiên, thủ môn người Cameroon vẫn chưa thể hiện được sự ổn định và những màn trình diễn tương xứng với số tiền mà câu lạc bộ đã bỏ ra. Nhiều người còn gọi anh là “cú lừa”, một phi vụ tốn kén nhưng lãng phí.

Trận đấu với Lyon thuộc tứ kết lượt đi Europa League trở thành cơn ác mộng đối với Onana, khi anh mắc phải hai sai lầm nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến những bàn thua tai hại cho Manchester United. Bàn thua đầu tiên xuất phát từ một tình huống đá phạt của Thiago Almada, cú sút không quá hiểm hóc nhưng Onana phản xạ chậm chạp, để bóng dễ dàng vượt qua tầm tay.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút 90+5, khi một cú sút tưởng chừng vô hại lại khiến Onana lóng ngóng không thể khống chế, bóng tuột khỏi tay và tạo cơ hội cho Cherki ghi bàn, tước đi chiến thắng đáng tiếc của "Quỷ đỏ". Hai sai lầm liên tiếp này khơi dậy làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Đáng chú ý, cựu tiền vệ kỳ cựu của Manchester United, Nemanja Matic, không ngần ngại gọi màn trình diễn của Onana là "một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất của một thủ môn trong lịch sử câu lạc bộ". Những lời chỉ trích gay gắt này càng khoét sâu thêm vào những nghi ngờ về năng lực và sự ổn định của thủ thành người Cameroon tại Old Trafford.

Mùa giải này, những vấn đề của Onana càng trở nên rõ ràng. Trước đó, Erik ten Hag mang Onana về để thay thế David de Gea, người cống hiến cho MU trong nhiều năm. Tuy nhiên, quyết định này chưa bao giờ được chứng minh là hợp lý.

Mặc dù Onana có thể chơi bóng bằng chân tốt hơn so với De Gea, sự thiếu sót trong khả năng phản xạ và giữ bóng của anh khiến MU trả giá. Sau khi De Gea rời đi, Onana nhận được sự kỳ vọng rất lớn, nhưng những màn trình diễn của anh không đáp ứng được kỳ vọng.

Tính đến nay, Onana mắc tổng cộng 9 sai lầm dẫn đến bàn thua, và theo số liệu của Opta, anh giữ kỷ lục là thủ môn mắc nhiều sai lầm nhất tại Premier League. Điều này càng trở nên đáng chú ý khi MU gặp khó khăn trong việc ghi bàn, với 37 bàn thắng trong 31 trận đấu tại Premier League. Họ để thủng lưới 41 bàn, một con số quá cao đối với một đội bóng kỳ vọng cạnh tranh ở các vị trí dẫn đầu.

Tỷ lệ giữ sạch lưới của Onana cũng là một điểm yếu. Với tỷ lệ 26,1% trong 69 trận đấu tại Premier League, anh xếp cuối bảng trong các thủ môn của MU kể từ khi các số liệu thống kê được bắt đầu vào mùa giải 2003/04. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với David de Gea (35,4%) và thậm chí kém xa so với các thủ môn như Roy Carroll, người giữ sạch lưới trong 53,1% số trận đấu của mình.

Một yếu tố quan trọng khiến Onana chưa thể tìm được sự ổn định là vấn đề từ hàng thủ. Kể từ khi anh gia nhập MU, đội bóng này thay đổi rất nhiều trong việc lựa chọn cầu thủ phòng ngự.

Những chấn thương liên tiếp và các thử nghiệm thất bại của Ten Hag rồi Ruben Amorim khiến Onana phải thi đấu sau một hàng phòng ngự không ổn định. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu mà còn khiến thủ thành châu Phi khó lòng duy trì phong độ ổn định.

Thủ môn, mặc dù không phải chịu đựng nhiều áp lực về thể lực như các cầu thủ khác, lại phải đối mặt với một thử thách tinh thần lớn. Họ cần sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút thi đấu, và đặc biệt là khi đội bóng của họ không có một hàng phòng ngự chắc chắn. Onana, với việc thường xuyên phải làm quen với những người đồng đội mới trong hàng thủ, khó lòng tìm lại được sự ổn định.

Mặc dù vậy, Onana vẫn được Amorim tin tưởng, với việc anh là thủ môn số một trong tất cả giải đấu MU tham dự. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp và những thống kê kém cỏi đang tạo ra áp lực lớn đối với cựu sao Inter Milan.

Một trong những yếu tố khác khiến Onana gặp khó khăn là lịch thi đấu dày đặc. Sau khi thi đấu 51 trận cho MU mùa trước và tham gia vào các trận đấu của Cameroon, cựu sao Inter Milan không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Mặc dù vị trí thủ môn không đòi hỏi thể lực quá nhiều, sự tập trung và căng thẳng trong suốt các trận đấu là một yếu tố quan trọng. Các huấn luyện viên thủ môn tại MU cũng thay đổi liên tục, điều này cũng không giúp Onana có sự ổn định trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Trong bối cảnh đó, Onana cần cải thiện phong độ của mình nếu không muốn bị thay thế. Amorim có thể sẽ không muốn thay đổi thủ môn vào thời điểm hiện tại do tình hình tài chính khó khăn và những vấn đề khác trong đội hình.

Tuy nhiên, nếu Onana không thể tìm lại được phong độ ổn định, những sai lầm liên tiếp có thể khiến anh mất đi vị trí của mình tại Old Trafford, và lời chỉ trích của Matic sẽ trở thành hiện thực. Với Onana, khi nhắc đến anh, đó sẽ trở thành cái tên bị lãng quên trong lịch sử của Manchester United.

