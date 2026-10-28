Cú lừa hút 20 triệu lượt xem trên MXH Trung Quốc

Cặp vợ chồng Trung Quốc bị tạm giữ sau khi dàn dựng hơn 200 video giải cứu phụ nữ lang thang trong núi sâu, thu hút 20 triệu lượt xem để bán hàng.

Người phụ nữ được giới thiệu là lang thang trong núi sâu liên tục xuất hiện trong các video của cặp vợ chồng Trung Quốc để thu hút lượt xem và bán hàng. Ảnh: Sina.

Tháng 8, tài khoản mạng xã hội đăng video ghi lại cảnh một người đàn ông phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường trong núi sâu. Người phụ nữ tóc tai rối bù, la hét rồi bỏ chạy. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong các video của tài khoản này với câu chuyện được giới thiệu là giải cứu người phụ nữ lang thang.

Những hình ảnh này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản đã tăng lên 292.000 người theo dõi.

Trước đó, chủ tài khoản chủ yếu chia sẻ cuộc sống ngoài trời, như dựng nơi ở trong rừng và vào núi hái nấm. Người này cho biết muốn bán đặc sản địa phương để trả nợ, The Paper.

Tuy nhiên, sau khi người phụ nữ xuất hiện, cô trở thành nhân vật chính trong hàng loạt video. Chủ tài khoản đặt tên cô là Tiểu Tú, cùng cô livestream và quay video bán hàng.

Tên tài khoản cũng được đổi thành "Cuộc sống vui vẻ của anh ngốc và Tiểu Tú". Một tài khoản liên quan khác mang tên "Cuộc sống vui vẻ của Tiểu Tú và anh ngốc" cũng xuất hiện.

Nhiều người xem bày tỏ lo lắng, hỏi người phụ nữ là ai, liệu có phải vợ của chủ tài khoản hay không. Một số người đề nghị đưa cô đến cơ sở cứu trợ, thậm chí kêu gọi báo cảnh sát. Tuy nhiên, chủ tài khoản không giải thích những thắc mắc này.

Loạt video với nội dung giải cứu phụ nữ trong núi sâu thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Ảnh: Sina.

Cùng với lượng người theo dõi tăng lên, số sản phẩm được đăng bán trên cửa hàng của tài khoản cũng tăng từ 7 lên 12 mặt hàng. Trang chủ hiển thị thông tin cho thấy doanh số gần đây của cửa hàng cao hơn 84% cửa hàng cùng ngành.

Nhiều người dùng nghi ngờ các video được dàn dựng theo kịch bản để gây chú ý, đồng thời đặt câu hỏi liệu tình trạng sức khỏe của người phụ nữ có thật hay không.

Phóng viên địa phương nhận thấy các video liên quan không có nhãn thông báo đây là nội dung diễn xuất theo kịch bản.

Sau khi tiếp nhận thông tin về những video có dấu hiệu dàn dựng sai sự thật, phóng viên đã báo cáo sự việc với nền tảng và cung cấp manh mối cho cơ quan công an.

Theo cơ quan an ninh mạng thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, qua điều tra, hai người xuất hiện trong video là Trịnh và Lưu, thực chất là vợ chồng.

Từ ngày 30/8 đến ngày 22/10, hai người thuê nhà tại thị trấn Tuy Dương, thành phố Đông Ninh, thuộc Mẫu Đơn Giang, để quay các video có nội dung bi thương, nhằm thu hút sự chú ý và phục vụ hoạt động livestream bán hàng.

Hai người sử dụng nhiều tài khoản để đăng tải liên tục loạt video với chủ đề "giải cứu phụ nữ lang thang trong núi sâu" trên các nền tảng Douyin, Kuaishou và WeChat Channels.

Tổng cộng, họ đăng hơn 200 video dàn dựng sai sự thật, thu hút hơn 5 triệu lượt thích, hơn 6.000 bình luận và hơn 20 triệu lượt xem.

Cơ quan công an địa phương đã xử phạt hành chính, áp dụng hình thức tạm giữ đối với hai người vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, một câu chuyện tương tự cũng xuất hiện tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào tháng 3.

Khi ấy, một tài khoản mạng xã hội đăng loạt video với nội dung giải cứu phụ nữ lang thang trong núi sâu. Trong các đoạn phim, chủ tài khoản liên tục hỏi han về thương tích và lai lịch của người phụ nữ, đồng thời hứa sẽ thay chăn đệm và cung cấp thức ăn cho cô.

Những hình ảnh này khiến nhiều người xem xúc động. Một số người đề nghị quyên góp tiền, vật dụng, thậm chí muốn cùng chủ tài khoản đến nơi để hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi loạt video tiếp tục được đăng tải, nhiều người bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện. Sau khi nhận được tin báo từ cư dân mạng, cảnh sát Lệ Giang tiến hành điều tra và xác định các video đều được dàn dựng nhằm thu hút lượt xem.

Theo thông báo của cảnh sát Lệ Giang, ba người, trong đó có người họ Lưu, đã tự lên kịch bản, đạo diễn và diễn xuất trong các video. Mục đích của nhóm là thu hút sự chú ý để dẫn người xem đến hoạt động bán hàng.

Cảnh sát nhận định hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trên không gian mạng và trật tự công cộng. Cả ba người đã bị xử phạt hành chính và tạm giữ theo quy định pháp luật.