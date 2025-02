CSGT đột xuất kiểm tra, xử lý hàng loạt xe quá tải ở Hà Nội

Đêm 11/2, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội huy động lực lượng kiểm tra xử lý xe chở quá tải trên tuyến Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp.

Tổ công tác làm việc với tài xế.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội bất ngờ huy động lực lượng, kiểm tra hoạt động vận tải hàng hóa, xe ô tô chở vật liệu xây dựng trong đêm phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Cụ thể, khoảng 21h30, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 và Đội CSGT đường bộ số 15 triển khai lực lượng kiểm soát trên tuyến Võ Chí Công (quận Tây Hồ) và Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh). Việc kiểm tra diễn ra đột xuất, không báo trước, khiến các tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có cơ hội né tránh.

Điển hình, gần 22h, tổ công tác dừng kiểm tra xe chở vật liệu xây dựng BKS 29K-252.XX do ông Đ.V.N (quê Thái Bình) điều khiển di chuyển trên đường Võ Chí Công. Qua kiểm tra, phương tiện vượt quá tải trọng cho phép.

Làm việc với CSGT, anh N. trình bày do phương tiện chở phế thải (đất bùn) nên khá khó để ước tính khối lượng. "Tôi cũng cố gắng chở vừa tải, tuy nhiên do đất lẫn nước nên nặng hơn so với dự tính dẫn đến vi phạm" anh N. nói và cho biết, sau lần vi phạm này sẽ rút kinh nghiệm, chở ít hơn.

Sau khi lập biên bản, tổ công tác yêu cầu tài xế hạ tải tại chỗ theo đúng quy định.

Phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng bị kiểm tra.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15, cho biết sau thời gian tập trung xử lý, nhiều lái xe đã thay đổi phương thức di chuyển, tìm cách trốn tránh kiểm tra. Tuy nhiên, với việc triển khai kế hoạch đột xuất, lực lượng chức năng đã kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Trong thời gian gần 3 giờ đồng hồ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Hà Nội, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý gần 10 trường hợp vi phạm (3 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 3 trường hợp chở phế liệu quá khổ...). Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định.

Trong thời gian khoảng 3 giờ đồng hồ, các tổ công tác phát hiện 10 trường hợp vi phạm.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, vi phạm chở hàng quá tải là một trong sáu nhóm hành vi trọng điểm mà Cục CSGT (Bộ Công an) xác định cần tập trung xử lý. Để ngăn chặn tình trạng né tránh kiểm tra, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng phương án chặt chẽ, triển khai lực lượng vào những thời điểm, tuyến đường mà các lái xe không lường trước được.

“Yếu tố bất ngờ đặt lên hàng đầu, mục tiêu là không để vi phạm có cơ hội đối phó, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông” - Đại tá Nghĩa nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải để bảo đảm an toàn giao thông, giảm nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường.

