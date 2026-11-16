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Thể thao

Crystal Palace sắp có HLV mới

  • Thứ hai, 16/11/2026 20:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Crystal Palace sắp đạt thỏa thuận đưa HLV Thomas Frank trở lại Ngoại hạng Anh làm việc.

HLV Frank tái xuất Ngoại hạng Anh.

Theo The Athletic, Crystal Palace đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để bổ nhiệm Frank với hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2029. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác định thương vụ hoàn tất.

Frank thất nghiệp kể từ khi bị Tottenham chấm dứt hợp đồng hồi tháng 2/2026. Trước đó, ông được bổ nhiệm vào tháng 6/2025, thay Ange Postecoglou sau khi chiến lược gia người Australia giúp đội bóng giành chức vô địch Europa League. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Frank tại Tottenham chỉ kéo dài 8 tháng.

Thời điểm Frank bị sa thải, Tottenham đứng thứ 16 Premier League và trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Đội bóng thành London cũng chỉ giành được 6 chiến thắng sau 16 trận tại giải đấu dưới thời nhà cầm quân người Đan Mạch.

Dù vậy, kinh nghiệm thành công tại Brentford mới là yếu tố giúp Frank nhận được sự tin tưởng từ Crystal Palace. Ông gia nhập Brentford với vai trò trợ lý vào tháng 12/2016 trước khi được thăng chức HLV trưởng vào tháng 9/2018.

Trong 7 mùa giải dẫn dắt Brentford, Frank tạo dấu ấn lớn khi đưa CLB thăng hạng Premier League năm 2021. Đây là lần đầu tiên đội bóng góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa 1946/47. Brentford sau đó lần lượt cán đích ở các vị trí thứ 13, 9, 16 và 10 trong 4 mùa giải dưới sự chỉ đạo của ông.

Trước đó, Crystal Palace quyết định chia tay Pierre Sage sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước Liverpool. Palace đang đứng cuối bảng Premier League với vỏn vẹn 7 điểm sau 10 vòng. Frank sẽ đối mặt nhiệm vụ vực dậy đội bóng với chuyến làm đến sân Coventry City ngày 21/11.

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Minh Nghi

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