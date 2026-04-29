C.P. VN hưởng ứng Ngày Trái Đất với hoạt động làm sạch môi trường

Gần 1.000 cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam cùng người dân địa phương tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan tại nhiều địa bàn trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026.

Trong thời gian 19-25/4, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam triển khai “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026” trên toàn quốc, với thông điệp “Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất”. Chương trình tập trung vào hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cải thiện cảnh quan tại nơi làm việc, khu dân cư, tuyến đường và khu vực ven biển, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực

Theo đại diện C.P. Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương thay vì tập trung một điểm, nhằm mở rộng phạm vi tác động và khuyến khích cán bộ, công nhân viên cùng tham gia bảo vệ môi trường tại chính nơi làm việc, sinh sống.

Cán bộ, nhân viên nhà máy C.P. Củ Chi ra quân hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026.

Các đội hình ra quân tại nhiều khu vực như Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Trị, Vĩnh Long, TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và một số địa phương khác. Các địa điểm triển khai gồm tuyến đường quanh nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư, kho bãi, khuôn viên sản xuất và khu vực ven biển.

Nhân viên C.P. Bến Tre cùng người dân dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khu vực ven biển.

Tại mỗi điểm, các đội hình tham gia phối hợp chính quyền và lực lượng địa phương dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác sinh hoạt, chai nhựa, bao bì và vật dụng thải bỏ.

Hoạt động vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan diễn ra tại nhiều tuyến đường, khu dân cư xung quanh nhà máy.

Ở một số khu vực ven biển, hoạt động tập trung vào làm sạch bãi biển, hạn chế rác thải trôi ra môi trường nước. Sau thu gom, rác được tập kết, phân loại và chuyển cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy trình.

Lan tỏa thông điệp sống xanh từ hành động nhỏ

Bên cạnh hoạt động làm sạch môi trường, doanh nghiệp còn phối hợp địa phương triển khai bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu vực công cộng nhằm nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung và hạn chế rác thải nhựa.

Bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường được đặt tại khu vực công cộng nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Sau một tuần triển khai, chương trình ghi nhận hơn 2.000 kg rác thải được thu gom tại các điểm ra quân. Đại diện C.P. Việt Nam cho biết hoạt động này không chỉ dừng ở chiến dịch hưởng ứng, mà còn hướng đến mục tiêu hình thành thói quen sống xanh trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên và cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ thông qua chương trình, C.P. Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng.

Theo C.P. Việt Nam, việc tổ chức đồng loạt tại nhiều chi nhánh, đơn vị cũng là cách lồng ghép trách nhiệm môi trường vào hoạt động thường ngày, thay vì chỉ dừng ở phong trào theo thời điểm.

Nhân viên C.P. Bình Thuận cùng người dân thu gom rác, làm sạch bãi biển.

Từ các tuyến đường, khuôn viên nhà máy, khu dân cư đến khu vực ven biển, hoạt động góp phần nhấn mạnh bảo vệ môi trường cần được duy trì liên tục, bắt đầu từ hành động nhỏ của mỗi người.

Với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, công nhân viên và người dân địa phương, “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026” là một trong những hoạt động cộng đồng của C.P. Việt Nam nhằm gắn kết hoạt động sản xuất, kinh doanh với định hướng phát triển bền vững.