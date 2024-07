Cột mốc của 'thần đồng' tuyển Tây Ban Nha ngay trước chung kết Euro

Ngôi sao tuyển Tây Ban Nha bước qua tuổi 17 chỉ một ngày trước khi trận chung kết EURO 2024 giữa "La Roja" và tuyển Anh diễn ra.

Yamal đón sinh nhật đơn giản bên đồng đội trước trận chung kết.

Các đồng đội của Lamine Yamal đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ để chúc mừng thần đồng người Tây Ban Nha tròn 17 tuổi hôm 13/7.

Trong video được chia sẻ, một chiếc bánh kem với nến, phủ đầy dâu tây được bưng tới trong khi những người anh trong đội tuyển cùng hát mừng sinh nhật Yama sau buổi tập luyện cuối cùng trước trận chung kết.

"Em rất vui khi được đón sinh nhật ở đây và vào chung kết cùng mọi người. Món quà sinh nhật mà em muốn nhận được là đánh bại đội tuyển Anh", Yamal phát biểu.

Đàn anh Dani Olmo dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng đội trẻ tuổi: "Yamal là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đã thể được điều mà tôi nghĩ không nhiều cầu thủ trong lịch sử đã làm được ở tuổi 16", theo Daily Mail.

Nhiều trang báo Tây Ban Nha cũng dành trang nhất để gửi lời chúc mừng sinh nhật cầu thủ chạy cánh của Barcelona. Trong khi tờ Marca trích dẫn câu nói của Yamal trên trang bìa: "Mi madre todavía me dice que no vaya descalzo" (tạm dịch: "Mẹ bảo tôi không được đi chân trần!"), trang bìa của AS có hình Yamal và Nico Williams (đón sinh nhật tuổi 22 hôm 12/7) cùng chụp chung với một chiếc bánh sinh nhật.

Yamal đứng trước cơ hội lập thêm kỷ lục tại EURO 2024. Ảnh: UEFA.

Nếu được ra sân ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 15/7 (giờ Hà Nội), Yamal đứng trước cơ hội lập nên những kỷ lục mới cho bản thân.

Cụ thể, chân sút vừa tròn 17 tuổi sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đá trận chung kết EURO, vượt kỷ lục của tiền vệ Bồ Đào Nha Renato Sanches (18 tuổi, 328 ngày).

Yamal cũng có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn ở chung kết EURO. Ngoài ra, chân sút trẻ của Barca còn có thể là cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở một trận chung kết giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia (EURO/World Cup).

Trước đó, khi 16 tuổi, 362 ngày, Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân ở bán kết một giải đấu lớn (EURO/World Cup), phá sâu kỷ lục tồn tại suốt từ năm 1958 của “Vua bóng đá” Pele.

Trước trận chung kết đáng chờ đợi, ông Mounir Nasraoui, bố của Yamal, phát biểu với ITV News: "Hy vọng Yamal sẽ để lại dấu ấn của mình. Nhưng tôi cũng muốn tất cả cầu thủ Tây Ban Nha khác để lại dấu ấn nếu điều đó có nghĩa là thành công mang cúp về nhà. Một cá nhân phải nghĩ đến cả đội, không chỉ riêng từng cầu thủ. Hỗ trợ lẫn nhau là điều quan trọng nhất".