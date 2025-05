Co.opmart tổ chức ngày hội sản phẩm tỉnh Quảng Trị

“Lễ hội trái cây - Đặc sản 3 miền” mang đến 50 loại trái cây nội địa và nhập khẩu được lựa chọn kỹ lưỡng từ các vùng trồng đặc trưng như mận hậu Sơn La, bơ Đắk Lắk, dưa hấu Long An, thanh long Bình Thuận, kiwi New Zealand, lê Nam Phi, táo bi Mỹ, vải thiều, cam sành, bưởi da xanh, dưa lưới… Co.opmart và Co.opXtra bổ sung lượng hàng tăng 50% so với ngày kinh doanh bình thường, đồng thời tặng ưu đãi đến 20%, giúp người dân an tâm chuẩn bị mâm lễ truyền thống vừa đủ đầy vừa tiết kiệm.