Công ty 'shark' Hưng chỉ trả 20% gốc lô trái phiếu sắp đáo hạn

Cen Land muốn gia hạn lô trái phiếu trên thêm 13 tháng, tức ngày đáo hạn dời sang 31/1/2025. Trong thời gian gia hạn, lãi suất trái phiếu là 12%/năm.

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) vừa công bố thông tin bất thường về lô trái phiếu CRE202001. Đây là lô trái phiếu duy nhất doanh nghiệp còn lưu hành.

Theo đó, công ty này cho biết sẽ thanh toán đầy đủ cho trái chủ lãi phải trả của lô trái phiếu nói trên. Đồng thời thanh toán 20% tiền gốc cho trái chủ tại ngày đến hạn.

Bên cạnh đó, lô trái phiếu trên cũng được CRE gia hạn đến ngày 31/1/2025 thay vì 31/12 năm nay như hiện tại. Cen Land cho biết đang thu xếp nguồn từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán đủ gốc và lãi. Ngoài ra, trong thời gian gia hạn, lãi suất của lô trái phiếu sẽ là 12%/năm.

Tại thời điểm 30/9, Cen Land đang có dư nợ 450 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả. Công ty cho biết thêm, đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND). Kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10,5% trong năm đầu, sau đó thả nổi nhưng lãi suất thả nổi không thấp hơn 10,5%/năm (lãi suất năm 2023 được xác định là 11,4%/năm).

Cen Land phát hành lô trái phiếu trên với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản và cho vay góp vốn vào các dự án bất động sản.

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CENLAND Số liệu: BCTC doanh nghiệp Nhãn Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2023 Quý II Quý III Doanh thu thuần tỷ đồng 2041 1642 843 1072 1942 624 755 175 53 401 147 Lợi nhuận sau thuế

123 128 78 122 142 89 31 -59 -8.8 9.5 0.5

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 564 triệu đồng, giảm lần lượt 80% và 98% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả này, doanh nghiệp cho biết thị trường bất động sản trong quý 3 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn và các yếu tố không thuận lợi xuất hiện từ năm 2022. Mặc dù thị trường đã có sự cải thiện về lượng giao dịch so với đầu năm nhưng vẫn chưa có thay đổi đáng kể và chưa sôi động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Cen Land chỉ đạt 687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1,3 tỷ đồng , sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Tại ngày 30/9, tổng tài sản của CRE đạt 7.221 tỷ đồng , giảm 5% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản phải thu chiếm 82%, đạt 5.959 tỷ đồng . Hàng tồn kho tăng 38% so với đầu năm, đạt 584 tỷ đồng , chiếm 8% tổng tài sản.