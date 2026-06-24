Meta tìm 'mỏ vàng' mới

Động thái mới cho thấy Meta đang tiếp tục tìm kiếm các mô hình sản phẩm mới, trong bối cảnh hành vi người dùng trên Internet thay đổi nhanh chóng.

Meta đang tìm hướng phát triển ứng dụng mới trong lĩnh vực dự đoán thị trường. Ảnh: Reuters.

Meta đang phát triển một ứng dụng thị trường dự đoán mới. Dự án có tên nội bộ là Arena, do CEO Mark Zuckerberg trực tiếp triển khai trong thời gian gần đây.

Theo nguồn tin nội bộ, Arena sẽ có cơ chế gần giống Polymarket và Kalshi. Đây là 2 nền tảng thị trường dự đoán lớn hàng đầu thị trường hiện tại. Người dùng trên các nền tảng này có thể đặt cược vào kết quả của nhiều sự kiện. Các chủ đề có thể là thể thao, chính trị, giải trí hoặc tin tức.

Tuy nhiên, Arena có thể không dùng tiền thật trong giai đoạn đầu. Một nguồn tin cho biết ứng dụng nhiều khả năng sử dụng hệ thống điểm. Cách vận hành này giống một trò chơi điện tử. Dù vậy, Meta chưa loại trừ khả năng thêm yếu tố cá cược bằng tiền thật trong tương lai.

Mỏ vàng tỷ USD

Arena được thiết kế như một ứng dụng độc lập. Nó không nằm trực tiếp trong Facebook, Instagram, WhatsApp hay Messenger. Meta dường như muốn tận dụng lượng người dùng lớn của mình để kéo họ sang trải nghiệm sản phẩm mới.

Dự án đang trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành cho rằng đây là ưu tiên quan trọng tại Meta. Nó phản ánh cách Zuckerberg thường tiếp cận sản phẩm mới. Ông theo dõi hành vi đang nổi lên trên Internet. Sau đó, Meta tìm cách xây dựng phiên bản riêng của trào lưu đó.

CEO Mark Zuckerberg có xu hướng phát triển các ứng dụng theo trào lưu. Ảnh: New York Times.

Theo New York Times, chiến lược này của Meta không phải điều mới mẻ. Trong nhiều năm, gã khổng lồ mạng xã hội đã học hỏi hoặc sao chép các tính năng phổ biến từ đối thủ. Công ty từng làm điều đó với Stories, video ngắn và nhiều định dạng nội dung xã hội khác.

Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng thành công. Meta từng thử nhiều ứng dụng độc lập. Năm 2019, nhóm New Product Experimentation đã phát triển các sản phẩm liên quan đến podcast, du lịch, âm nhạc và hẹn hò. Theo các nguồn tin, rất ít ứng dụng đạt được sức hút lớn.

Dù vậy, Meta vẫn có lý do để tiếp tục thử nghiệm. Facebook và Instagram hiện tập trung nhiều vào video. Điều này khiến không gian thử ý tưởng mới trong các ứng dụng chính bị thu hẹp. Vì vậy, công ty đang tìm đến các ứng dụng riêng biệt.

Trước đó, công ty mẹ của Facebook từng ra mắt Forecast vào năm 2020. Đây là ứng dụng cho phép cộng đồng đưa ra dự đoán về các sự kiện trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19. Ứng dụng dùng hệ thống điểm, không dùng tiền thật. Tuy nhiên, nó đã bị khai tử vào năm 2022 do không thu hút được người dùng.

Cơ hội khổng lồ

Hiện tại, thị trường dự đoán đang tăng trưởng mạnh, giúp Polymarket và Kalshi trở thành những cái tên nổi bật. Họ xuất hiện trong các sự kiện thể thao lớn và cả chương trình truyền hình. Theo New York Times, 2 nền tảng này ghi nhận tổng giá trị giao dịch khoảng 50 tỷ USD trong năm 2025. Con số này đã vượt 130 tỷ USD trong năm nay.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này kéo theo nhiều rủi ro. Các thị trường dự đoán cho phép người dùng đặt cược vào nhiều sự kiện. Điều đó có thể tạo cơ hội cho người có thông tin nội bộ kiếm lợi.

Các nền tảng dự đoán thị trường đang thu hút lượng lớn người dùng. Ảnh: New York Times.

Một số giao dịch đáng ngờ trên Polymarket đã gây chú ý tại Washington. Vào tháng 4, công tố viên liên bang ở New York cáo buộc một thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ sử dụng thông tin mật để đặt cược vào kế hoạch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Theo công tố viên, người này kiếm hơn 400.000 USD từ vụ đặt cược.

Thông tin Meta phát triển Arena cũng nhanh chóng vấp phải chỉ trích. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cho rằng công ty đang đi vào một lĩnh vực nhạy cảm.

“Meta đã sao chép máy đánh bạc để gây nghiện cho trẻ em trên Instagram. Giờ đây Zuckerberg đang biến công ty của mình thành một thị trường dự đoán”, ông Blumenthal viết trên mạng xã hội ngày 23/6.