Cuốn Vượt qua giới hạn chứng minh rằng không phải mọi hành trình chinh phục đỉnh cao đều bắt đầu bằng những mục tiêu vĩ đại.

Thành công của Hanes đến từ những chuỗi ngày miệt mài tập luyện.

Trong thể thao, người hâm mộ thường chỉ nhìn thấy khoảnh khắc một vận động viên bước lên bục vinh quang. Ít ai chứng kiến những buổi tập kéo dài, những thất bại liên tiếp hay hàng nghìn lần lặp lại một động tác để hoàn thiện kỹ năng.

Đằng sau mỗi chiến thắng là một hành trình mà sự kiên trì đôi khi quan trọng hơn cả tài năng.

Đó là thông điệp xuyên suốt trong những chia sẻ của tác giả Cameron Hanes về hành trình hơn 30 năm theo đuổi đam mê săn bắn bằng cung. Trong cuốn Vượt qua giới hạn, anh cho rằng nhiều người thất bại không phải vì thiếu khả năng, mà bởi họ chưa đủ quyết tâm để bắt đầu và duy trì nỗ lực.

Hanes từng nhận được nhiều lời tâm sự từ những người cảm thấy bản thân không thể tiến lên. Họ thiếu động lực, không biết bắt đầu từ đâu và thường xuyên lo lắng về những khó khăn phía trước.

Câu trả lời của anh rất đơn giản: hãy bước ra khỏi cửa và chỉ tập trung vào ngày hôm nay. "Đừng lo về ngày mai. Đừng lo về tuần tới. Hãy chỉ lo về hôm nay thôi. Hãy chiến thắng hôm nay. Hãy làm điều gì đó tích cực", Hanes chia sẻ.

Theo anh, sự bền bỉ không đồng nghĩa việc phải giải quyết tất cả thử thách cùng một lúc. Đó là quá trình tạo ra hướng đi tích cực, tích lũy từng chút động lực và duy trì hành động đủ lâu để biến những điều khó khăn thành thói quen.

Hanes là một trong những cung thủ huyền thoại của Mỹ.

Một công việc khiến bạn phải vật lộn trong ngày đầu tiên có thể trở nên dễ dàng hơn sau 20 ngày. Sự thay đổi ấy không xuất hiện ngẫu nhiên, mà đến từ việc liên tục thực hiện, rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Câu chuyện săn bắn của chính Hanes là minh chứng. Trong lần đầu tiên đối diện một con nai sừng xám đực ở khoảng cách 36 mét, anh đã không thể kiểm soát tâm lý. Mũi tên bay chệch mục tiêu khoảng hai mét dù anh từng luyện tập hàng nghìn lần.

Thay vì xem đó là dấu hiệu cho thấy bản thân không phù hợp môn săn cung, Hanes tiếp tục đi săn 18 ngày liên tiếp. Cuối cùng, ngày 13/9/1989, anh đạt được thành công đầu tiên. Nếu chỉ tập trung vào mục tiêu cuối cùng, khoảng cách giữa một người mới bắt đầu và một thợ săn giỏi có thể khiến họ nản lòng. Nhưng khi chia nhỏ hành trình thành từng ngày, từng chuyến đi và từng lần luyện tập, mục tiêu lớn trở nên dễ tiếp cận hơn.

Hanes ví cuộc đời như một cuộc chạy bền trên con đường mòn đầy sỏi đá, thay vì cuộc chạy nước rút trên đường đua bằng phẳng. Ngay cả những người sở hữu năng khiếu cũng cần chuẩn bị, kiên trì và chống lại sự thụ động nếu muốn tiến xa.

Thông điệp này đặc biệt gần gũi với những người theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Một cầu thủ không thể cải thiện khả năng chỉ bằng cách chờ đợi trận đấu tiếp theo. Một vận động viên không thể đạt thành tích cao nếu chỉ tập luyện khi có cảm hứng. Kỷ luật nằm ở khả năng duy trì công việc ngay cả những ngày không có động lực.

Đáng chú ý, Hanes không cho rằng mọi người phải đi theo con đường của mình. Anh không đưa ra một tấm bản đồ hay công thức thành công áp dụng cho tất cả. Mỗi người có một đích đến, một hành trình và những thử thách riêng.

Điều Hanes muốn nhắn nhủ chỉ là hãy đứng dậy và bắt đầu.

Bạn không cần biết chắc ngày mai sẽ ra sao. Bạn cũng không cần chờ đến khi mọi điều kiện hoàn hảo mới hành động. Hãy tập trung hoàn thành phần việc của hôm nay, bởi những bước tiến nhỏ được duy trì đủ lâu có thể tạo nên thay đổi lớn. Trong cuộc đua đường dài của cuộc sống, người chiến thắng chưa chắc là người xuất phát nhanh nhất. Đó có thể là người vẫn tiếp tục tiến về phía trước khi những người khác đã dừng lại.