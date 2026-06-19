Công dụng mới của mã QR CCCD trên VNeID

Người dùng VNeID phiên bản 2.2.8 có thể quét mã QR trên thẻ căn cước để kiểm tra nhanh tình trạng hiệu lực của giấy tờ ngay trên điện thoại.

Tính năng mới trên VNeID cho phép người dùng kiểm tra nhanh tình trạng hiệu lực của thẻ căn cước thông qua mã QR. Ảnh: Xuân Sang.

Sau khi cập nhật lên phiên bản 2.2.8, VNeID bổ sung một tính năng mới đáng chú ý: kiểm tra hiệu lực của thẻ căn cước thông qua mã QR in trên thẻ.

Trước đây, người dùng vẫn có thể quét mã QR trên căn cước để xem các thông tin cơ bản như họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh hoặc địa chỉ. Tuy nhiên, tính năng này chủ yếu phục vụ việc đọc dữ liệu trên thẻ, chưa cho biết tình trạng hiệu lực của giấy tờ. Thao tác có thể thực hiện bằng các phần mềm có chức năng đọc QR Code, không bắt buộc sử dụng VNeID. Các miền dữ liệu đều đã hiển thị trên thẻ CCCD của người dân.

Với bản cập nhật mới, VNeID cho phép xác thực nhanh xem thẻ căn cước còn giá trị sử dụng hay không. Thay vì phải đối chiếu thủ công hoặc liên hệ cơ quan chức năng để xác minh, người dân chỉ cần mở ứng dụng và quét mã QR trên thẻ để kiểm tra.

Thông báo của VNeID khi quét CCCD còn hiệu lực.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống cần xác thực giấy tờ cá nhân. Chẳng hạn, trước khi thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, cấp đổi giấy tờ hoặc xác minh thông tin cá nhân, người dân có thể chủ động kiểm tra tình trạng của thẻ để tránh phát sinh sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ.

Trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, việc xác minh căn cước công dân là yêu cầu bắt buộc đối với nhiều dịch vụ như mở tài khoản, xác thực khách hàng hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Khả năng kiểm tra hiệu lực trực tiếp trên VNeID giúp quá trình này diễn ra thuận tiện hơn.

Ngoài ra, người dân cũng nên sử dụng tính năng này trong trường hợp thẻ căn cước bị trầy xước, mờ mã QR, cong vênh hoặc nghi ngờ đã đến thời điểm cần cấp đổi. Việc xác minh sớm giúp chủ động xử lý trước khi phát sinh nhu cầu sử dụng giấy tờ.

Trong quá trình sử dụng thẻ căn cước và các loại thông tin cá nhân nói chung, người dùng cần thận trọng trong quá trình chia sẻ. Kaspersky Lab, khuyến cáo không đăng tải công khai ảnh chụp căn cước công dân lên mạng xã hội, đồng thời hạn chế cung cấp hình ảnh hoặc bản sao giấy tờ tùy thân cho bên thứ 3 nếu không thực sự cần thiết.