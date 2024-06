Cộng đồng ở Quảng Bình chung tay 'Đánh bại ô nhiễm nhựa'

Sáng 2/6, tại Quảng trường biển Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới), Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các tổ chức, đơn vị đồng hành triển khai Chiến dịch “Clean up Viet Nam - lần 6.”

Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đại dương Thế giới 8/6, kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm Ngày tái lập tỉnh.

Với chủ đề “Đánh bại ô nhiễm nhựa,” chương trình đã thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên và người dân tham gia hưởng ứng Chiến dịch.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tuấn Hùng nhấn mạnh: Chương trình được triển khai nhằm phát huy tinh thần tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ hướng về cộng đồng, bảo vệ môi trường…

Chương trình góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, các cấp, ngành và cộng đồng về tầm quan trọng của đại dương đối với đời sống con người, từ đó cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên môi trường biển và thúc đẩy sự phát triển du lịch.

Qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa lối sống xanh-sống trách nhiệm trong mỗi người, ngày càng có thêm nhiều đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, thiếu niên nhi đồng và người dân yêu môi trường cùng đồng hành trong hoạt động, chiến dịch hành động bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình Phan Xuân Hào cho biết ngày Môi trường Thế giới năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới khơi nguồn cảm hứng và thúc đẩy tư tưởng của con người, hướng toàn thế giới tới các hoạt động tích cực bảo vệ môi trường.

Vấn đề bảo vệ môi trường không chỉ trong ngày một ngày hai mà phải duy trì thường xuyên, liên tục. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân.

Chúng ta hãy cùng chung tay với thế giới để bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biển và hải đảo ngay từ những hành động cụ thể, thiết thực nhất, từ đó lan tỏa và đóng góp vào sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho các tình nguyện viên xuất sắc tham gia Chiến dịch. Dịp này, Ban tổ chức và Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng đã tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân, tiếp thêm động lực giúp họ vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã hỗ trợ một canô và huy động hai tàu thuyền của người dân địa phương tham gia vớt rác trên sông Nhật Lệ.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên và người dân đã sôi nổi tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường và thu gom rác thải từ bãi biển Mỹ Cảnh đến bãi biển và khu vực Quảng trường biển Bảo Ninh, Tượng đài Mẹ Suốt, công viên Đồng Hải; vớt rác hai bên bờ trên sông Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới), bờ kè cầu Nhật Lệ, khu vực Trạm gác Đồn Biên phòng Nhật Lệ...

Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên đã phát tờ rơi tuyên truyền và tặng 200 túi đựng bảo vệ môi trường cho người dân tại chợ Đồng Hới và siêu thị Co.op Mart.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.