Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đá tại thị trấn Phong Nha

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm vừa ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đá tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

Tỉnh đề nghị huyện Bố Trạch theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lập phương án và tổ chức di dời, sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng thường trực để cảnh báo, dẫn cho người, phương tiện qua lại bảo đảm an toàn; tăng cường thông tin truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở của đá, chủ động phòng tránh an toàn.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với huyện Bố Trạch cử lực lượng, phương tiện khảo sát, xử lý sạt lở đá tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch và xử lý hoàn thành trước ngày 15/10 bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản xung quanh.

Khu vực núi đá tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, có địa hình hiểm trở, kết cấu địa chất phức tạp với nhiều vị trí rạn nứt. Dưới tác động của các đợt mưa lũ và thay đổi về nhiệt độ, thời tiết, từ cuối tháng 9/2024 tại khu vực này xuất hiện 1 vị trí rạn nứt lớn có nguy cơ cao bị sạt lở.

Vị trí tảng đá bị nứt vỡ nằm cách trụ sở Đội thuế số 2 là 17m, có độ cao so với mặt đất khoảng 50m, cách khu tập thể Trung tâm du lịch Phong Nha là 30m và cách đường tỉnh lộ 562 khoảng 50m. Hiện trạng vết nứt khoảng 50cm, chiều dài 100m, khối đá có trọng lượng khoảng 300 tấn và có nguy cơ sạt lở rất cao.

Trong trường hợp xảy ra sạt lở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân và các cơ quan, đơn vị trong khu vực bao gồm Đội thuế số 2, Khu tập thể Trung tâm du lịch Phong Nha, Nhà nghỉ Central Backpackers Hostel-Phong Nha; đồng thời ảnh hưởng đến giao thông, hoạt động du lịch trên đường tỉnh lộ 562.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp tỉnh Quảng Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở.

Trước đó, ngày 24/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai sạt lở đất tại đồi cây Sường (Tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa). Tại đây, 40 hộ dân cùng hàng trăm nhân khẩu sống dưới chân núi luôn thấp thỏm lo sợ sạt lở mỗi khi mưa lớn xảy ra.

