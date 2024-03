Công an xuất hiện tại nhà riêng của nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi

Tại nhà riêng của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa xuất hiện nhiều xe công vụ biển kiểm soát màu xanh và cán bộ công an.

Báo Người Lao Động đưa tin trưa 8/3, tại khu vực nhà riêng của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, tại phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, xuất hiện nhiều ôtô biển xanh cùng cán bộ, chiến sĩ công an. Các lối dẫn vào nhà ông Khoa bị CSGT, cơ động ngăn chặn người ra vào.

Theo thông tin trên Báo Giao thông, hàng xóm ông Khoa cho biết vài ngày qua, họ không thấy ông Khoa xuất hiện trước cửa nhà như mọi khi.

Ông Khoa là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2014.

Nguồn tin của PV Báo Người Lao Động cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Hành vi nhận hối lộ của bị can Cao Khoa được quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Lực lượng chức năng phong tỏa các tuyến đường xung quanh nhà cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa. Ảnh: P.V.

Ông Cao Khoa sinh ngày 4/4/1954, quê quán xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng kinh qua nhiều chức vụ tại huyện Mộ Đức và sau đó được luân chuyển, bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ khác nhau tại Tỉnh ủy Quảng Ngãi trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 20/6/2011.

Như thông tin đã đưa, ngày 25/2, Cục Cảnh sát kinh tế đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: Đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư; Lựa chọn nhà đầu tư; Thực hiện đầu tư, xây dựng, kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh tra, kiểm tra… các dự án, công trình do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.