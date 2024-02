Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy làm 4 người tử vong

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 4 người thiệt mạng.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà xảy ra cháy

Ngày 17/2, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà làm 4 người tử vong trong hẻm Cách Mạng Tháng 8, quận 10.

Theo công an, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp Tổ liên gia khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn. Lúc này, đám cháy phát triển lớn và lan qua nhà liền kề.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10 và Công an quận 11 đến hiện trường, triển khai dập tắt đám cháy, tìm kiếm người gặp nạn.

Công an TP.HCM cho biết vụ cháy làm 4 người tử vong. Danh tính những người này gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (SN 1978), Lê Thị Hồng Tuyết (SN 1977), Trần Quốc Cường (SN 1986) và Lê Hoàng Dũng (SN 1968).