Công an TP.HCM cảnh báo về tội phạm cá độ, lừa đảo trong mùa EURO 2024

Công an TP.HCM dự báo cá độ bóng đá là nguyên nhân làm cho các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác như lừa đảo, cho vay nặng lãi… sẽ gia tăng, phức tạp.

Ngày 18/6, Công an TP.HCM phát đi thông tin cảnh báo tội phạm dưới hình thức cá độ bóng đá mùa EURO 2024 và tình hình tội phạm như trộm, cướp, lừa đảo, cho vay… sẽ phát sinh, gia tăng và phức tạp.

Cụ thể, giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (EURO 2024) và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2024 (Copa America 2024) đang diễn ra, kéo dài ngày 15/6-15/7. Thời điểm này, theo Công an TP.HCM, nhiều người đã và sẽ bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trực tiếp hoặc trên không gian mạng.

Đây là nguyên nhân khiến các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mua bán người…

Nhiều trang mạng cá độ bóng đá quảng cáo, lôi kéo người tham gia trong mùa EURO, Copa America 2024. Ảnh: CA.

Cơ quan chức năng cho rằng cá độ bóng đá ngày càng có nhiều chiêu thức đối phó tinh vi, hoạt động kín kẽ trên không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng, lập nhiều website cá độ với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời quảng cáo, lôi kéo dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, kiên quyết tránh xa hình thức cá độ bóng đá, hiểu được hậu quả, tác hại của việc đánh bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Giai đoạn hiện nay, Công an TPH.CM cũng như công an các tỉnh, thành và Bộ Công an đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hành vi cá độ bóng đá được thua bằng tiền hoặc hiện vật được coi là hành vi đánh bạc, tùy theo mức độ để xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 và Điều 322, Bộ luật Hình sự.