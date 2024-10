Công an, quân đội giúp dân khắc phục hậu quả bão số 6 Trà Mi

Bão số 6 đã gây mưa lớn, ngập lụt, đổ ngã trụ đèn chiếu sáng, công trình công cộng, cây xanh. Lực lượng công an, quân đội đã đồng loạt ra quân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang, thị xã Hương Thủy và Hương Trà, lực lượng công an đã được huy động 100% quân số phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giúp di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phố tại TT-Huế giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa bão.

Lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế tăng cường tuần lưu, hướng dẫn người dân, phương tiện không đi vùng ngập lụt, giải phóng cây cối đổ ngã gây tắc đường và kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra, đưa người già, trẻ em, sản phụ, các trường hợp đau ốm đến bệnh viện kịp thời.

Lực lượng CSGT dọn dẹp cây cối, giải phóng ách tắc đường sá do mưa bão.

Tại TP. Huế, lực lượng công an đã triển khai 100% quân số, phương tiện giúp dân phòng chống bão, lụt; tổ chức chốt chặn những đoạn đường ngập lụt, khuyến cáo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, không ra đường khi không có việc cần thiết. Lực lượng CSGT tổ chức hướng dẫn bà con neo đậu tàu thuyền nơi an toàn.

Công an huyện Quảng Điền đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, giúp đỡ tiểu thương chợ Quảng Công (xã Quảng Công) và các chợ vùng ngập lụt di dời tài sản đến nơi cao an toàn; sơ tán 257 hộ với 350 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn.

Lực lượng quân đội tại huyện Phú Lộc (TT-Huế) ra quân khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: H.Đ.P.L

Trong ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đã huy động trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng địa phương khắc phục hậu quả bão lũ.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các phường nằm trong vùng thấp trũng của TP. Huế. Ảnh: Thế Nghĩa

Nước biển tràn qua bãi tắm ở Phú Vang, xâm nhập sâu vào rừng phi lao phòng hộ bên trong.

Bão số 6 kèm theo mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở TP. Huế và các huyện. Ghi nhận của PV, tại khu vực bờ biển Hòa Duân giáp ranh giữa phường Thuận An (TP. Huế) và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), nước biển dâng cao đã tràn qua nhiều hàng quán, khu vực rừng phi lao phòng hộ, gây thiệt hại một số tài sản của người dân. Tại phường Phú Thượng (TP. Huế), nhiều tuyến đường đã bị ngập lụt gây ách tắc giao thông.

Lực lượng Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão số 6.

Chiều cùng ngày, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế tiếp tục tiếp tục ra quân giúp dân khắc phục hậu quả bão số 6, dựng lại hàng quán bị sập đổ, dọn dẹp trụ đèn chiếu sáng và cây xanh bị đổ ngã trên nhiều tuyến đường để sớm thông tuyến giao thông trở lại.