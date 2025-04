Công an phá 9.468 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 9 băng nhóm

Quý 1, công an điều tra, phá án 9.468 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý gần 20.000 đối tượng; triệt phá 9 băng, nhóm tội phạm.

Chiều 4/4, Bộ Công an tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: XT.

Chủ trì họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, trong Quý I/2025, công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND tiếp tục duy trì đà tích cực. Việc triển khai mô hình tổ chức Công an 3 cấp, không bố trí Công an cấp huyện và tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành đã bảo đảm việc chỉ đạo điều hành nhanh chóng, thông suốt từ Bộ đến cơ sở.

Bên cạnh đó, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực. Các phương án, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai thực hiện liên tục, hiệu quả.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, hầu hết loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm nguồn như tội phạm ma túy được kéo giảm.

Trong đó, đã điều tra, khám phá 9.468 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý gần 20.000 đối tượng; triệt phá 9 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 700 đối tượng truy nã. Các tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội giảm sâu so với cùng kỳ.

Phát hiện hơn 7.200 vụ, hơn 13.200 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 80 kg heroin, 562 kg và hơn 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp, 539 kg cần sa; Phát hiện 222 vụ, 437 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Trong số các nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2025, Bộ Công an có đề cập việc Mỹ công bố áp thuế 46% đối với 90% hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Liên quan việc này, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các hoạt động đầu cơ nâng giá, gây mất ổn định kinh tế, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư... đảm bảo niềm tin thị trường, ổn định đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đấu tranh với tội phạm theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tập trung thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cao điểm tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.