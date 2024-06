Công an lý giải việc 'ôm giữ' người đi xe máy mua hàng ở chợ cóc

Một người đàn ông ở Thanh Hóa dựng xe máy tại khu vực chợ cóc, thì bị cán bộ Công an thị trấn Hà Trung giữ xe. Người này phản ứng đòi lấy phương tiện đi thì xảy ra mâu thuẫn.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ngoài 60 tuổi đi xe máy đến mua thức ăn ở một chợ cóc giáp ranh giữa xã Hà Bình và Thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Theo nội dung đoạn video, khi người đàn ông này dựng xe gần ki ốt bán thịt thì bị một số cán bộ công an đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Giữa hai bên có lời qua tiếng lại, sau đó một cán bộ công an đã dùng tay kẹp qua vai người đàn ông.

Lúc này, người đàn ông và một số người gần đó phản ứng, cán bộ công an mới bỏ người đàn ông ra.

Hình ảnh công an ôm giữ ông Sáu. Ảnh: Cắt từ clip.

Một lãnh đạo Thị trấn Hà Trung cho biết đoạn video lan truyền trên mạng xã hội là ở khu vực chợ cóc, nằm giáp ranh giữa Tiểu khu 6 Thị trấn Hà Trung và xã Hà Bình.

Vị trí họp chợ là ngã tư, đường vào tượng đài liệt sĩ, và là đường chính đi lại của công nhân Công ty Venus (đóng ở xã Hà Bình). Các tiểu thương ở các xã thường xuyên tụ tập, buôn bán đông người vào buổi sáng và buổi trưa, gây cản trở giao thông.

Liên quan tới sự việc trên, theo báo cáo của Công an thị trấn Hà Trung, thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn Hà Trung về cao điểm thực hiện xử lý vi phạm lấn, chiếm lòng lề đường và vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, họp chợ trái phép, ngày 3-7/6, Công an huyện Hà Trung phân công một tổ công tác gồm: ông Nguyễn Thanh Tùng (đội CSGT, TT), ông Lại Khắc Thế (Công an thị trấn Hà Trung) và ông Trương Văn Tuấn (Công an xã Hà Bình) phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp họp chợ trái phép tại ngã tư, đường vào nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Khu vực ngã tư nơi có biển cấm họp chợ. Ảnh: CTV.

Khoảng 9h20, ngày 5/6, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện ông Đỗ Văn Sáu (SN 1957), trú thôn Phú Thọ, xã Hà Lai, huyện Hà Trung đi xe máy đến khu vực ngã tư (có biển cắm “cấm họp chợ”), thì dừng xe xuống mua hàng. Tổ công tác đã thông báo cho ông Sáu về hành vi vi phạm “Mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ngoài đường đô thị”.

Quá trình làm việc, ông Sáu không thừa nhận hành vi của mình, không hợp tác và đòi lấy phương tiện về. Lúc này, ông Lại Khắc Thế (Công an thị trấn Hà Trung) đã ngăn cản người vi phạm lấy xe và bị ông Sáu đẩy ra.

Để ngăn cản hành vi của ông Sáu, ông Thế đã ôm giữ để ông Sáu không lấy phương tiện đi. Sự việc được các tiểu thương tham gia họp chợ quay video đăng tải lên mạng xã hội.