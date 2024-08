Công an làm việc với tài xế hất cô gái lên nắp capo ở TP.HCM

Bị tài xế ô tô hất văng lên nắp capo, cô gái cố gắng bám vào cần gạt nước mưa trước kính chắn gió kêu cứu, van xin bỏ qua.

Tài xế xế chửi bới, hất cô gái lên nắp ca-pô xe ô tô đã lên trụ sở Công an Phường 8, quận Tân Bình làm việc.

Ngày 16/8, UBND Phường 8 (quận Tân Bình, TP.HCM) thông tin người đàn ông có dấu hiệu say xỉn cố ý lái xe, hất cô gái lên nắp capo, đã đến trụ sở Công an để làm việc và xử lý theo quy định.

Theo công an Phường 8 (quận Tân Bình), tài xế lái xe hất cô gái lên nắp capo là ông N.M.Đ. (46 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

"Công an phường 8 đã trao đổi với ông Đ. qua số điện thoại do người nhà ông này cung cấp thì được trả lời đi công tác tỉnh và hẹn sáng 16/8 sẽ có mặt tại Công an Phường 8 để làm việc. Đến sáng 16/8, ông Đ. đến trụ sở Công an phường 8 để làm việc và xử lý theo quy định", báo cáo nhanh của Công an Phường 8 nêu rõ.

Cũng theo báo cáo, khoảng 2h30 ngày 15/8, Công an Phường 8 nhận được trình báo của chị P.T.T.V.

Chị V. đi cùng bạn đến trước tiệm bánh mì số 58 Đông Hồ (có để xe máy dưới lòng đường). Lúc này, ô tô BKS 51H-700... do người đàn ông lái chạy đến, vì vướng xe của chị V., không thể di chuyển nên tài xế xuống xe chửi bới. Chị V. lùi xe máy lại để tài xế lái ô tô đi qua nhưng người này mở cửa xuống xe tiếp tục chửi bới trước khi ngồi lại vào ghế lái.

Tiếp đó, chị V. bị ô tô đẩy tới, ngã trên nắp capo. Nạn nhân cầm cần gạt nước mưa trước kính chắn gió, bị đẩy một đoạn từ giao lộ Đông Hồ - Lạc Long Quân đến cây xăng số 621 đường Lý Thường Kiệt thì dừng lại.