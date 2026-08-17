Concert 'Tổ quốc trong tim' tại TP.HCM đón 40.000 khán giả

Concert "Tổ quốc trong tim" sẽ diễn ra tối 23/8 tại TP.HCM, dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm...

Chiều 17/8, họp báo công bố chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 diễn ra tại TP.HCM. NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết sự kiện dự kiến đón khoảng 40.000 người tham dự.

Theo BTC, Tổ quốc trong tim 2026 được chia thành ba phần, tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cho đến kết nối các giá trị văn hóa ba miền với đời sống đương đại. Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là hệ sân khấu chính khổng lồ, dài 124 m, sâu 68 m, kết cấu cao 30 m, với khối chữ V nằm ở trung tâm. Công tác sản xuất, vận hành huy động hàng nghìn người.

NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết chương trình dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả.

Chương trình cũng có sự tham gia của nhiều lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân. Theo ban tổ chức, sự xuất hiện của các đội hình này được đặt trong tổng thể kịch bản nhằm nối những câu chuyện về lịch sử đấu tranh, thống nhất đất nước với hình ảnh người chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình hiện nay.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn gồm nhiều gương mặt thuộc các thế hệ khác nhau như NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, SOOBIN, Hòa Minzy, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà và nhóm OPlus.

Đêm nghệ thuật dự kiến kết thúc bằng màn pháo hoa kéo dài 15 phút, gồm 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp. Ngoài sân khấu chính tại Vạn Phúc City, chương trình còn có các hoạt động hưởng ứng tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, gồm biểu diễn, giao lưu, chụp ảnh và trải nghiệm dành cho công chúng.

Toàn bộ vé tham dự chương trình tiếp tục được phát miễn phí. Ban tổ chức cho biết dành một phần vé cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết Báo Nhân Dân định hướng từng bước phát triển Tổ quốc trong tim thành một IP (Intellectual Property - tài sản sở hữu trí tuệ) văn hóa - nghệ thuật mang tầm quốc gia, lấy chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim làm sản phẩm hạt nhân, từ đó phát triển các sản phẩm và hoạt động văn hóa có giá trị lâu dài.

“Chúng tôi mong muốn Tổ quốc trong tim từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa thường niên, nơi nghệ thuật kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại, nơi các thế hệ cùng gặp nhau trong những ký ức, những giai điệu và tình yêu chung dành cho Tổ quốc”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Có mặt tại buổi công bố, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh từng là một trong hơn 50.000 khán giả theo dõi chương trình tại Sân vận động Mỹ Đình năm 2025. Những khoảnh khắc hàng vạn người cùng hòa giọng trong các ca khúc về quê hương, đất nước để lại cho anh nhiều cảm xúc, vì vậy nam nhạc sĩ vui khi chương trình năm nay được đưa đến TP.HCM, nơi anh đang sinh sống và làm việc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh từng là một trong hàng chục nghìn khán giả tại Hà Nội năm 2025.

“Vào giây phút đó, tự nhiên mình cảm thấy tình yêu quê hương, đất nước của chúng ta thật đẹp; lá cờ của chúng ta thật đẹp. Chúng ta vô cùng tự hào khi là người Việt Nam”, Nguyễn Văn Chung nhớ lại trải nghiệm tại chương trình năm ngoái.

Với ca sĩ Hoàng Bách, lần tham gia này còn gắn với một dấu mốc riêng. Nam ca sĩ cho biết đúng thời điểm này 30 năm trước, anh đặt chân đến TP.HCM, sau đó trưởng thành và bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp tại đây.

“Đúng 30 năm sau, một trong những chương trình lớn nhất mà mình được tham dự trong cuộc đời nghệ sĩ lại được diễn ra tại chính thành phố này”, Hoàng Bách chia sẻ.