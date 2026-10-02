Đêm khai mạc ấn tượng của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cho biết, việc gần 50 quốc gia cùng hội tụ tại Hà Nội, chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc trong không gian hòa bình là hành động có ý nghĩa đối với sứ mệnh xây dựng hòa bình của UNESCO. Ông cũng nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long là không gian phù hợp để tổ chức lễ hội, bởi những lớp di sản trải dài hơn một thiên niên kỷ phản ánh tiến trình liên tục của đời sống chính trị và văn hóa. “Văn hóa không chỉ sống trong các viện lưu trữ. Văn hóa sống khi con người tiếp xúc, chia sẻ và mở lòng để văn hóa lay động tâm hồn”, ông Lazare phát biểu tại lễ khai mạc.