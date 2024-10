Concert quốc tế có tranh cãi về khán giả tới xem?

Việc thống kê lượng khán giả ở các concert lớn của những ngôi sao quốc tế được xác minh bởi Billboard Boxscore, Touring Data hay Pollstar.

Câu chuyện về con số 78.000 khán giả của hai đêm concert Anh trai “say hi” vẫn thu hút sự bàn luận từ công chúng. Đến nay, nhà sản xuất đã gỡ bỏ bài thông báo trên song không có động thái đính chính hay giải thích.

Nhiều năm qua, ở thị trường âm nhạc nội địa, việc thống kê lượng khán giả đến concert hay live show của các ngôi sao phần lớn được đơn vị tổ chức công bố dựa trên số vé bán ra hoặc lượng người vào cổng.

Trên thế giới, ngoài con số khán giả được đưa ra từ đơn vị tổ chức, nhà sản xuất, các số liệu kể trên còn được xác minh bởi những công ty chuyên về thống kê và giám sát doanh thu sự kiện, chẳng hạn như Billboard Boxscore, Pollstar hay Touring Data.

Minh bạch số lượng khán giả

Những concert thu hút hàng triệu khán giả của các ngôi sao, nhóm nhạc hàng đầu thế giới, không phải là điều xa lạ trong nhiều thập kỷ qua. Gần nhất, vào đầu tháng 5, bất chấp nắng nóng khắc nghiệt, 1,6 triệu người đã có mặt tại bãi biển Copacabana (Rio de Janeiro) để theo dõi concert của “nữ hoàng nhạc pop” Madonna, theo The Guardian.

Hay đêm nhạc của Rod Stewart trong dịp đón năm mới vào năm 1994 cũng nắm giữ kỷ lục concert có đông khán giả nhất mọi thời đại, được tổ chức tại Copacabana với 4,2 triệu khán giả.

Madonna biểu diễn trong tour ở Rio de Janeiro. Ảnh: New York Times.

Theo công ty nghiên cứu Research & Market, sau mỗi concert, live show, thông thường, nhà sản xuất hoặc ban tổ chức sẽ là đơn vị đầu tiên công bố số lượng khán giả tham dự. Các thông tin này được chia sẻ trong thông cáo báo chí, qua các kênh truyền thông chính thức của nghệ sĩ hoặc nhà tổ chức, báo giới. Số lượng khán giả thường dựa trên vé bán ra, vé mời... Tuy nhiên, số liệu này có thể bao gồm cả vé bán thực tế lẫn các khuyến mãi.

Trong một số trường hợp, đặc biệt là với các sự kiện lớn hoặc tour diễn của những ngôi sao hàng đầu, các số liệu thống kê về khán giả có thể được xác minh bởi những công ty chuyên về thống kê và giám sát doanh thu sự kiện, chẳng hạn như: Billboard Boxscore hay Touring Data.

Trong đó, Billboard Boxscore thu thập dữ liệu từ các nhà tổ chức sự kiện và so sánh với thông tin từ các phòng vé để công bố doanh thu, số lượng khán giả. Touring Data cũng hoạt động tương tự. Còn Pollstar là một tạp chí chuyên ngành về ngành công nghiệp biểu diễn. Pollstar thường thu thập và công bố dữ liệu về doanh thu cũng như số lượng khán giả của các buổi hòa nhạc lớn. Dữ liệu của Pollstar được lấy từ các nhà tổ chức, đơn vị quản lý nghệ sĩ...

Ngoài ra, địa điểm tổ chức cũng là một nguồn cung cấp thông tin hữu ích về số lượng khán giả. Các sân vận động hoặc nhà hát tổ chức sự kiện có hệ thống bán vé riêng, mang lại số liệu chính xác về tổng số người tham gia. Các báo cáo này có thể được sử dụng để đối chiếu hoặc xác minh với số liệu của đơn vị tổ chức, nhà sản xuất.

Các nền tảng bán vé trực tuyến như Ticketmaster, Live Nation, hoặc Eventbrite thường cung cấp số liệu cụ thể về lượng vé bán ra cho các nhà tổ chức. Những con số này có thể được tổng hợp và công bố bởi nhà tổ chức hoặc bởi bên thứ ba.

Vì những yếu tố trên, nhà sản xuất hoặc ban tổ chức khó “khai khống” số lượng người tham gia sự kiện. Bởi nhìn vào địa điểm tổ chức, sức chứa khán giả của sân vận động hay không gian diễn ra concert, giới chuyên môn, công chúng phần nào ước tính được lượng người góp mặt.

Tranh luận xoay quanh

Song trong nhiều trường hợp, concert, tour diễn của ngôi sao quốc tế, vấn đề về doanh thu và số lượng khán giả tham dự vấp tranh luận. Đơn cử, vào đầu năm nay, trang Esspots đăng bài viết Kid Rock và Jason Aldean với You Can't Cancel America Tour, đã phá vỡ kỷ lục về lượng khán giả tham dự buổi hòa nhạc trước đó do ngôi sao nhạc pop Taylor Swift nắm giữ tại Mỹ.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút lượng bàn luận lớn từ người hâm mộ. Song khán giả nhanh chóng phát hiện đây chỉ là số liệu không xác thực và mơ hồ. Bởi tour diễn của Kid Rock và Jason Aldean dự kiến có 7 điểm dừng kéo dài đến tháng 7, chủ yếu tổ chức ở các thị trấn nhỏ với lượng khán giả không đông.

Trong khi đó, theo Newsweeks, Swift là người nắm giữ kỷ lục về buổi hòa nhạc có nhiều người tham dự nhất của một nghệ sĩ nữ tại Mỹ, với 69.000 khán giả.

Taylor Swift là nhạc sĩ đầu tiên trở thành tỷ phú phần lớn nhờ âm nhạc, trong đó có doanh thu từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Eras Tour. Ảnh: New York Times.

Cũng liên quan đến Taylor Swift, trong Eras Tour diễn ra ba đêm tại Anfield, ngôi sao tuyên bố cô đã phá vỡ kỷ lục về lượng khán giả đến sân vận động ở Anh. Tuy nhiên, phát ngôn này của Taylor Swift ngay lập tức bị phản ứng. Trên thực tế, chỉ có 55.000 khán giả theo dõi Taylor Swift trong mỗi đêm tại Anfield. Và con số này chưa phải lớn nhất. Trước đó, có khoảng 60.090 người hâm mộ đã xuất hiện trên khán đài sân vận động để theo dõi trận đấu giữa Liverpool và Crystal Palace tại khuôn khổ Premier League diễn ra ngày 14/4.

Đến nay, kỷ lục về lượng khán giả đến sân Anfield vẫn ghi nhận con số 61.905 người theo dõi trận thắng 2-1 của Liverpool trước Wolves tại FA Cup vào năm 1952.

Live Nation, một trong những công ty tổ chức sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới, từng vướng vào nhiều tranh cãi liên quan đến việc quảng bá quá mức hoặc không chính xác về số lượng khán giả tham dự. Các báo cáo về doanh thu và khán giả của một số concert do Live Nation tổ chức đôi khi bị truyền thông và công chúng nghi ngờ.