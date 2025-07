Concert nghệ thuật tương tác đầu tiên tại Việt Nam

"Once Upon A Time - Disney’s Dream Magic in Concert" được tổ chức ở ngoài không gian nhà hát. Đây là chương trình nghệ thuật thính phòng mang tính tương tác và kết nối.

Once Upon A Time - Disney's Dream Magic in Concert sẽ mang nhạc giao hưởng ra khỏi nhà hát, đến với hơn 3.200 khán giả tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TP.HCM vào 19-20/7. Với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Dustin Tiêu và dàn nhạc Imagine Philharmonic Orchestra, chương trình không chỉ kể chuyện cổ tích Disney qua âm nhạc mà còn tạo nên trải nghiệm tương tác đa thế hệ. Nhạc trưởng Dustin Tiêu sẽ là người dẫn dắt concert. Ảnh: FBNV. Theo BTC, đây là buổi hòa nhạc thính phòng tương tác đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức ngoài không gian nhà hát truyền thống. Sự kiện hướng tới các gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ. Once Upon A Time mời gọi khán giả trở thành một phần của câu chuyện, hòa mình vào không gian nghệ thuật đậm chất điện ảnh và cổ tích. Khán giả không chỉ lắng nghe mà còn tham gia tương tác với các nhân vật từ Frozen, Moana, Coco, Toy Story và The Lion King. Chương trình sử dụng âm nhạc giao hưởng như ngôn ngữ chính để kể lại những câu chuyện cổ tích quen thuộc, đồng thời tạo cơ hội cho khán giả nhí tham gia các hoạt động tương tác với nhân vật cổ tích sống động. Người lớn cũng được đánh thức ký ức tuổi thơ, tìm thấy sự kết nối qua những giai điệu gợi nhớ quá khứ. Once Upon A Time được chia thành 4 chương cảm xúc. Trong đó, chương đầu Rise - Khi bình yên trở lại gồm những giai điệu Disney thân thuộc khơi gợi sự bình yên, đánh thức đứa trẻ trong mỗi khán giả. Qua chương tiếp theo Dream - Khi hành trình bắt đầu từ một điều mong ước, khán giả được truyền cảm hứng từ những nhân vật Disney với lòng dũng cảm và khát vọng. Hai chương tiếp theo là Brave - Khi bạn dám bước qua sợ hãi (âm nhạc bùng nổ, mạnh mẽ, thúc đẩy khán giả vượt qua ranh giới để khám phá bản thân) và Love - Khi tình yêu trở thành điều kỳ diệu nhất gồm những giai điệu lắng đọng tôn vinh tình yêu gia đình, bạn bè, tuổi thơ, trở thành điểm tựa cho hành trình sống. Mỗi bản nhạc là một cánh cổng dẫn khán giả vào thế giới kỳ ảo của Disney, nơi các câu chuyện cổ tích được tái hiện bằng ngôn ngữ giao hưởng.